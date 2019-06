Le lacrime di Chiara Ferragni in hotel ad Amsterdam | VIDEO

Chiara Ferragni lacrime documentario

Chiara Ferragni torna a parlare del documentario sulla sua vita e, stavolta, si lascia andare all’emozione. La fashion blogger al momento si trova ad Amsterdam per la presentazione della sua prima collezione di make up firmata Lancome.

L’influencer è volata ad Amsterdam domenica 23 giugno, in vista dell’appuntamento del giorno dopo con i suoi fan. Su Instagram, Chiara Ferragni ha raccontato le ore passate insieme al suo make up artist Manuele Mameli tra le vie della città.

Dopo cena la fashion blogger più famosa d’Italia si è goduta il terzo “cut” del documentario che racconta la sua vita, da quando era una ragazza come tante a oggi, che è una delle influencer più quotate al mondo.

Chiara Ferragni lacrime documentario | Il documentario

In mezzo ci sono gli anni difficili dell’ascesa, ma anche la felicità di avere accanto una famiglia compatta e sempre presente come la sua, oltre all’incontro con il rapper Fedez, l’arrivo del piccolo Leone. Tutte le emozioni belle e brutte della vita dell’influencer sono condensate nel film che in autunno – come annunciato dalla stessa Chiara Ferragni – sarà possibile vedere. Come e dove ancora non è dato saperlo, ma bisogna pazientare.

Nella sua camera d’hotel Chiara Ferragni si mette a nudo: inizia a raccontare dell’ultima visione del docufilm e scoppia in lacrime. Si commuove come una bambina di fronte al regalo più bello che possa ricevere. E lo fa, Chiara, perché davanti a sé ha appena visto scorrere le immagini del matrimonio pazzesco e quelle del piccolo Leone che cresce, l’affetto delle sorelle e il coraggio di costruirsi, passo dopo passo, nonostante le critiche e gli attacchi.

“Ho appena visto il terzo cut del documentario, come si può notare dai miei occhi e dalla mia faccia, ho pianto tantissimo. Sono super contenta di come sia venuto. Siamo praticamente alla fine, è fatto, e volevo ringraziare tutte le persone che hanno preso parte, la regista Elisa perché è veramente una donna con cui mi sono trovata troppo bene e mi ha capita al 100 per cento, e anche voi per farmi sentire così speciale. La mia storia è tutta, tutta grazie a voi che mi seguite”.

