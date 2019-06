Carlo Freccero senza freni a TPI: “Sfido Mediaset con Rai 2. Voglio lasciare la tv da protagonista” | VIDEO

Carlo Freccero Rai 2 | Sfida Mediaset | Palinsesto | Televisione

CARLO FRECCERO RAI 2 – Carlo Freccero senza freni. Il direttore di Rai 2, che è immerso in un lavoro incessante tra nuovo palinsesto e dati di ascolto, ci svela un sogno nel cassetto: sfidare Mediaset. Come? Con la sua Rai 2, che sta diventando sempre più giovane grazie ad una sua impeccabile ricetta. Vincente.

“Rai 2 si candida ad essere la Rete più giovane con il direttore più vecchio, è una scommessa. Un altro ossimoro della mia vita”, ci racconta a Palazzo Montecitorio quando lo incontriamo in occasione del premio Moige intitolato Un anno di zapping.

Tempo di pagelle per la tv: ecco chi promuove il Moige

“Una frecciatina a Mediaset? Voglio provare a fare questa scommessa nella mia vita. Del resto ne ho fatte tante nella mia vita. Una in più mi rende sempre più vivace. Lavoro molto anche al Prime-time della Rete”, dice il direttore. Che il prossimo mese di novembre dovrebbe (condizionale d’obbligo) lasciare la direzione di Rai 2.

Ma prima ci svela: “Vado via, ma avendo consegnato una Rete completa. Devo consegnare questa cosa entro il 28 novembre”. Insomma, le parole di Freccero aprono le porte ad un vero colpo di scena.

Lui – cresciuto professionalmente in quell’azienda televisiva che un tempo si chiamava Fininvest (oggi Mediaset) – è pronto a sfidare Piersilvio Berlusconi? Eppure, anni fa, esattamente nel 1982, Freccero era direttore dei palinsesti di Canale 5 e Italia 1 per passare poi a Rete 4.

Carlo Freccero fuori da Rai 2? Il direttore a TPI svela come stanno le cose…

Carlo Freccero Rai 2 | Le manovre tv su Rai 2

Freccero, secondo rumors, starebbe pensando sempre di più a volti popolarissimi come Stefano De Martino (già testato a Made in sud e ad agosto in onda con Belen in occasione della Notte della Taranta), ma anche Simona Ventura. Per lei ci sarebbe in cantiere l’inossidabile programma che la caratterizza da sempre: “Quelli… che il calcio” con Luca e Paolo. Super Simo, reduce da The Voice, accetterà?

Stefano De Martino conquista tutti: Belen Rodriguez e Rai 2. Ecco l’indiscrezione bomba per il daytime

Sembra che in queste settimane il suo telefono stia squillando incessantemente. La direzione di Rai 2 vorrebbe affidarle nuovi format. Freccero non ha mai nascosto una profonda stima professionale per la Ventura. Infatti, riavvolgendo il nastro, possiamo ricordare l’endorsement che le riservò nella sala stampa di viale Mazzini in occasione della presentazione del Piano editoriale della Rete.

Ma secondo le ultimissime, a Rai 2 potrebbe arrivare Guglielmo Mariotto al posto di Giovanni Ciacci (che ha dato l’addio a Detto fatto, il programma del pomeriggio). Ultimamente, ha presidiato le puntate di Barbara D’Urso nel programma campione di ascolti del mercoledì sera.

Dalle tv di Berlusconi alle simpatie per i 5 Stelle: chi è Carlo Freccero, nuovo direttore di Rai 2