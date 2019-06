🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 23 giugno 2019 | Dati Auditel | Share | Music Awards Again | Lontano da te | Austria Germania | Come ti spaccio la famiglia

ASCOLTI TV 23 GIUGNO 2019 – DOMENICA – Si avvicina l’estate, i palinsesti televisivi invernali si svuotano dei loro programmi di punta, ma la battaglia per gli ascolti tv rimane sempre agguerrita. È stato così anche ieri sera, domenica 23 giugno 2019, quando Rai e Mediaset si sono contesi fino all’ultimo spettatore con due trasmissioni molto apprezzate.

Da un lato, Rai 1 presentava una sorta di “meglio di” dei Seat Music Awards, trasmessi in due serate qualche settimana fa e condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Dall’altro, Canale 5 presentava una nuova (la terza) puntata della fiction Lontano da te, con Megan Montaner e Alessandro Tiberi .

In mezzo, gli altri canali che hanno provato a dare del filo da torcere alle due reti principali: Rai 2 con Austria-Germania, partita dell’Europeo Under 21 in corso in Italia, e Italia 1 con il simpatico film Come ti spaccio la famiglia.

Chi ha vinto dunque la battaglia degli ascolti tv di ieri?

Ascolti tv | 23 giugno 2019 | Domenica | Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Alla fine, il programma vincitore della serata è stato (a mani basse) lo speciale Seat Music Awards Again, su Rai 1, che ha ottenuto 2.562.000 ascolti tv, con uno share del 14,5 per cento.

La scaletta di Music Awards Again di ieri

Su Canale 5, invece, la terza puntata di Lontano da te è stata seguita da 1.491.000 telespettatori, con uno share pari al 9,1 per cento. Numeri davvero bassissimi, che certificano non soltanto che – come è naturale che sia – con l’arrivo del caldo sempre meno italiani stiano davanti alla tv la sera, ma anche che finora la nuova fiction di Canale 5 è stata davvero un flop.

Su Rai 2, la partita Austria-Germania ha ottenuto 1.399.000 spettatori (7,8 per cento), mentre su Italia 1 la commedia Come ti spaccio la famiglia è stata vista da 1.121.000 persone (6,5 per cento).

Su Rai 3, il film Sol Levante è stato seguito da 1.296.000 persone (7,3 per cento), mentre su Rete 4, CR4-La Repubblica delle Donne si è fermato a 500.000 ascolti tv (3,4 per cento).

La 7, con Non è l’Arena – Best ha catturato l’attenzione di 541.000 spettatori (3,8 per cento). Su Tv8, il Best of di Italia’s Got Talent è stato visto da 474.000 spettatori, con uno share del 2,7 per cento, mentre sul Nove la partita di Nations League di pallavolo tra Italia e Polonia ha registrato 464.000 ascolti (2,7 per cento).

Ascolti tv | 23 giugno 2019 | Domenica | Access prime time | Auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Nella fascia Access prime time, su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.913.000 ascolti, con uno share del 17 per cento.

Su Italia 1, CSI è stato visto da 695.000 persone (4,3 per cento). Su Tv 8, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è stato visto da 510.000 persone (3 per cento).