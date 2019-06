Arcangelo Bianco Temptation Island 2019 | Chi è | Instagram | Nunzia Sansone

ARCANGELO BIANCO TEMPTATION ISLAND 2019 CHI È – Da lunedì 24 giugno 2019 parte la sesta edizione di Temptation Island, il docu-reality in onda su Canale 5 pronto a entusiasmare il pubblico con storie d’amore (e di possibile infedeltà).

Arcangelo Bianco è uno dei concorrenti, che entra a Temptation Island in coppia con Nunzia Sansone.

Arcangelo Bianco Temptation Island | Chi è | Età

Arcangelo Bianco nasce a Napoli il 15 gennaio. Termina la scuola superiore e si iscrive all’Università degli studi di Napoli “La Parthenope”. Della sua vita privata si conosce molto poco così come della sua carriera: tutto quello che sappiamo è che lavora come agente di commercio. Arcangelo appare essere un ragazzo molto riservato, a testimonianza del fatto che si hanno poche informazioni sul suo conto, seppur abbia deciso d’intraprendere l’esperienza televisiva.

Tra le sue passioni più forti spicca la motocross.

Arcangelo Bianco Temptation Island | Vita privata

Della sua vita privata sappiamo che Arcangelo è fidanzato con Nunzia Sansone da tredici anni, una relazione longeva e duratura che però li ha portati a partecipare a Temptation Island. I due vogliono testare il loro amore e capire se sono in grado di resistere alle difficoltà. Chiunque abbia dimestichezza con il format sa che Temptation Island mette a dura prova le coppie e le sfide non sono per tutti.

In un video di presentazione per il programma, Arcangelo ha dichiarato che Nunzia è la ragazza più importante della sua vita, ma nessuno dice che debba essere l’unica.

Così come Nunzia, dal suo canto, ha ammesso che la loro relazione non è completamente solida dopo tredici anni ed è per questo che ha voluto partecipare a Temptation Island.

Arcangelo Bianco Temptation Island | Instagram

Arcangelo Bianco ama la musica e viaggiare, così come dimostra il suo account Instagram. Ed è proprio insieme alla sua fidanzata, Nunzia Sansone, che ha girato tantissime capitali europee e tante altre mete, spaziando tra Parigi, Amsterdam, Messico, Egitto, Sharm el-Sheikh e tante altre.

Arcangelo è molto attivo su Instagram, può contare infatti da 1,6 mila follower che potrebbero lievitare dopo la sua partecipazione a Temptation Island.

