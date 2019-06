Andrea Filomena Temptation Island 2019 | Chi è | Instagram | Jessica Battistello | Età

ANDREA FILOMENA TEMPTATION ISLAND 2019 CHI È – Uno dei concorrenti più attesi di questa edizione di Temptation Island 2019 è Andrea Maddalena, il fidanzato di Jessica Battistello. Andrea e Jessica sono una coppia molto affiatata, che ha deciso di mettersi alla prova partecipando al programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Sono in tutto sei le coppie in gioco, che si separeranno per tre settimane durante le quali dovranno resistere alle seduzioni dei bellissimi tentatori e delle avvenenti tentatrici presenti nel resort.

Ma chi è Andrea Filomena? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Andrea Filomena Temptation Island 2019 | Chi è

Andrea Filomena è nato il 12 settembre 1988 a Milano. Ha conseguito il diploma in Informatica, dopo di che ha deciso di fare tutt’altro: ora infatti lavora come parrucchiere e ha un negozio tutto suo. Oltre che a essere hair stylist, gestisce in prima persona la sua attività.

Di Andrea, concorrente di Temptation Island 2019,sappiamo anche che ha una sorella e un cane Husky di nome Kira.

Andrea è fidanzato con Jessica Battistello da 2 anni e 9 mesi. I due vivono insieme a Padova e stavano per sposarsi, tanto che il matrimonio di fatto era già organizzato.

Jessica però ha fatto saltare tutto perché non si è sentita pronta e ha deciso di annullare la celebrazione perché aveva moltissimi dubbi. Quei dubbi che hanno spinto Andrea e Jessica a decidere di partecipare a Temptation.

“Dopo un anno e mezzo che ero insieme con Jessica, ogni giorno mi dava sempre queste frecciatine: ma quando è che ci sposiamo? Fino a che a giugno dello scorso anno sono stato io a farle la proposta. Alla fine però lei ha disdetto”, ha detto il ragazzo.

Riusciranno i due a tornare più forti di prima? Lo scopriremo durante queste puntate.

Andrea Filomena Temptation Island 2019 | Instagram

Il concorrente del reality di Canale 5 è seguito sul suo profilo Instagram da circa 3mila persone prima dell’inizio del programma.