Alessandra Amoroso lascia la musica – Alessandra Amoroso ha annunciato il suo ritiro dalla musica dopo dieci anni di carriera praticamente ininterrotti.

<L’artista pugliese ha rivelato la sua volontà di prendersi una pausa dagli impegni in studio di registrazione e sul palco in una lunga intervista rilasciata al quotidiano “il Giornale“.

Mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia big Family c’è sempre. Proverò a riposare e a prendermi del tempo per la mia famiglia e me stessa, però non si sa mai magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano”, ha chiarito la cantante salentina.

Prima del suo ritiro, Alessandra Amoroso regalerà un ultimo concerto evento a Cinecittà World, il prossimo 20 luglio, per festeggiare i suoi dieci anni di carriera.

Alessandra Amoroso lascia la musica: la hit Mambo Salentino