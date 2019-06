22 MINUTES FILM – 22 minutes è un film drammatico del 2014 diretto da Vasily Serikov.

La pellicola russa è stata portata in Italia per la prima volta nel 2016 e trasmessa sulla piattaforma Infinity senza passare per il grande schermo; il film va in onda lunedì 24 giugno 2019 in prima serata su Italia 1.

Di cosa parla 22 minutes? E il cast? E dove si può vedere in streaming? Vediamolo insieme.

22 minutes film | Trama | Storia vera

Il film 22 minutes è basato su fatti realmente accaduti il 5 maggio 2010, quando dei pirati somali assaltarono la MN Moscow University, una petroliera russa che navigava nelle acque dell’Aden.

L’equipaggio, composto da 23 uomini, trovò rifugio nella sala di comando e riuscì a inviare una richiesta di soccorso che fu accolta da una nave della marina militare russa. Il cacciatorpediniere Shaposhnikov, capitano della nave, partì in missione di salvataggio.

Nel film, una gasiera russa viene sequestrata dai pirati nel golfo di Aden, vicino Socotra. Il comandante riesce a mandare la richiesta di soccorso e i pirati vengono a conoscenza che la nave è ad altissimo rischio esplosione, dunque altamente sensibile all’utilizzo di armi da fuoco. In un primo momento tentano di persuadere l’equipaggio a uscire dalla sala comandi con le minacce senza uso d’armi.

Nel frattempo, una squadra di fanti di marina russi capitanati da Shaposhnikov prova a intervenire, ma viene allontanata dai pirati.

22 minutes film | Cast

Il cast di 22 minutes è composto da Vladimir Blagoy che interpreta un ufficiale della marina russa, Sergey Aprelskiy, Vladislav Demin e Aleksandr Galibin che interpreta il comandante della gasiera.

22 minutes film | Streaming

Dove vedere 22 minutes? Il film va in onda lunedì 24 giugno 2019 in prima visione su Italia 1. Dalle ore 21:20 basterà sintonizzarsi sul tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD. Chi invece vuole seguire 22 minutes in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay, la piattaforma che consente di seguire in diretta i contenuti trasmessi in tv.