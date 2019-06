Terremoto oggi Roma 23 giugno | Magnitudo | Epicentro | Castelli Romani | Colonna

TERREMOTO OGGI ROMA 23 GIUGNO 2019 – Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi, 23 giugno 2019, nella zona di Roma. L’evento sismico si è verificato precisamente in serata, alle ore 22.43. La magnitudo registrata è stata di 3.7 gradi della scala Richter, stando ai datti diffusi dall’INGV, l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è stato indicato un punto a 3 km di distanza Nord Est da Colonna, nella zona dei Castelli Romani. Il terremoto a 9 km di profondità.

Terremoto oggi Roma | 23 giugno 2019 | Colonna | La paura e i disagi

La scossa è stata avvertita in un’area molto ampia. Colonna è un comune di circa 4.300 abitanti, il più piccolo dei Castelli Romani, che si trova ad appena 18 km dal Grande raccordo anulare. Il terremoto si è fatto sentire ai Castelli Romani e in tutta la Capitale e la sua provincia.

Le squadre della Protezione civile regionale del Lazio e dei Comuni, in collegamento con la sala operativa regionale, hanno prontamente cominciato dei monitoraggi nei centri storici delle città dei Castelli romani. Non sono segnalati crolli o danni a persone.

A Colonna le persone sono scese in strada e sono subito cominciate delle verifiche alle lesioni dei palazzi. “Stiamo facendo delle verifiche perché qualche edificio in centro risulta lesionato. Per ora non abbiamo segnalazioni di feriti. C’è stata tanta paura in paese, stanno tutti in strada”, ha detto il sindaco di Colonna Fausto Giuliani.

E non sono mancati i disagi. Atac ha fatto sapere che la circolazione è stata interrotta su Metro C per verifiche.

Ecco il dettaglio sulla scossa di terremoto a Roma così come riportato dal sito dell’Ingv:

Un terremoto di magnitudo ML 3.7 è avvenuto nella zona: 3 km NE Colonna (RM), il 23-06-2019 20:43:48 (UTC) 18 minuti, 54 secondi fa 23-06-2019 22:43:48 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.86, 12.77 ad una profondità di 9 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Questa invece la mappa dell’Ingv che indica l’epicentro della scossa a 3 km da Colonna:

Sono state molte le segnalazioni in rete. E proprio le reazioni sul web dimostrano come sia stata tanta la paura.

Terremoto oggi Roma 23 giugno | Le reazioni sui social

Sui social network si è subito cominciato a parlare della scossa, avvertita nella zona di Roma. Su Twitter l’hashtag #terremoto è diventato un canale molto frequentato in pochi istanti.

“A Zagarolo si è sentito bello forte. Tanta paura!”, è uno dei primi messaggi pubblicati dagli utenti dopo l’evento sismico. E ancora, altri commenti segnalano la paura “in zona Ciampino”.

Qualcuno ha raccontato: “Io ancora ho paura, stavo tranquilla sul letto e l’ho sentito poi muoversi e sono corsa subito fuori casa. Da me è durato poco ma mi sono spaventata a morte”.

Il terremoto sembra essere stato avvertito in tutte le zone della Capitale e nella provincia. “Zona est di Roma avvertito forte e chiaro al quinto piano via Prenestina. Durato abbastanza. No danni”, è uno dei primi tweet postati.

È proprio da Twitter che sono arrivate le prime informazioni sulla scossa, prima ancora dei dati Ingv.

