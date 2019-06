Lo street artist 70enne che trasforma le vie di Taranto in un arcobaleno di colori

Domenico Campagna ha deciso di colorare le vie di Taranto con l’arcobaleno. Campagna è uno street artist 70enne che ha a cuore la riqualificazione urbana della sua città. È per questo motivo che strisce pedonali, isole spartitraffico e altri angoli della città sono stati trasformati in un arcobaleno di colori.

“Quei colori non sono pittura. Si tratta di carta colorata applicata sull’asfalto a secco con carta adesiva”, spiega l’artista.

“L’installazione è durata il tempo di permettere ad alcune persone di vederla e poi è stata subito rimossa entro mezzogiorno di giovedì scorso in tutta sicurezza , avendo provveduto a posizionare dei birilli segnaletici”, scrive lo stesso Campagna sulla sua pagina Facebook.



“State sereni, l’Arte è bellezza!!!”, scrive il 70enne artista.

E lancia un’idea: far diventare Taranto la città, l’unica città che ha tutte le strisce pedonali a colori.

“Magari si potrebbe sperimentare, se non tutta la città, scegliere un quartiere, magari lo stesso centro storico, o la città vecchia, oppure che so, Lama, o Talsano stesso. So che le strisce se sono da per tutto bianche è perché su parere dei tecnici pare che sia il colore più visibile. Al contrario io penso che siano proprio i colori che balzano di più agli occhi. Allora proporrei a qualche amico in consiglio comunale, di proporre questo provvedimento”, scrive sul suo profilo.

Qui le immagini tratte dalla pagina Facebook di Domenico Campagna: