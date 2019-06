🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Lontano da te Canale 5 | Terza puntata | Megan Montaner | Cosa succede

STASERA IN TV LONTANO DA TE CANALE 5 – Questa sera, domenica 23 giugno 2019, va in onda la terza puntata di Lontano da te, la fiction su cui Canale 5 ha puntato per intrattenere il suo pubblico in prima serata la domenica.

Protagonisti sono Megan Montaner e Alessandro Tiberi nelle rispettive vesti di Candela e Massimo, due persone che s’incontrano per (poco) caso all’aeroporto di Praga e da quel momento non sono più in grado di staccarsi.

Cosa succederà in questa terza puntata? Quali sono le anticipazioni della fiction?

Stasera in tv Lontano da te Canale 5 | Terza puntata | Cosa succede

Le vite di Candela e Massimo sono ormai legate. Entrambi appaiono tramite bizzarre visioni alle quali non riescono a dare un senso. Eppure, continuare a intromettersi in quel modo nelle proprie vite è diventata una routine che non sono in grado di spezzare.

Al punto che Massimo prende una decisione: ha tutta l’intenzione di volare a Siviglia, dove vive Candela, e incontrarla di nuovo di persona. Così, preso il volo, arriva alla cittadina spagnola ma di Candela non c’è traccia.

Questo perché la donna, a sua volta, è salita su un aereo diretto a Roma con l’intenzione di sorprenderlo. I due non riusciranno a incontrarsi neanche questa volta?

Candela ha un altro problema tra le mani. Mentre Massimo è in crisi con Francesca, donna con la quale ha una relazione da ben dieci anni, Candela deve gestire Chino, un truffatore finito in galera e che adesso è pronto a lasciarla. Chino ha un piano che coinvolge Candela, madre del figlio Pepe.

Lontano da te va in onda questa sera, domenica 23 giugno 2019, alle ore 21:25 su Canale 5.

