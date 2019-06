Stasera in tv | 23 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky |

Ma cosa c’è stasera in tv 23 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 23 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè

21:25 – Seat Music Awards Again 2019

Su Rai 1 stasera torna l’appuntamento con i Seat Music Awards, il meglio della musica italiana dell’estate 2019 con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Tantissimi gli artisti che si apprestano a salire sul palcoscenico di Rai 1, da Ermal Meta a Laura Pausini, da Marco Mengoni a Ultimo e tanti altri.

La scaletta dei Seat Music Awards 2019

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

20:50 – Udine. Calcio – Europei 2019 Under 21 Austria – Germania

Su Rai 2 l’appuntamento con il calcio Under 21 che vede protagonisti Austria e Germania: i tedeschi dovranno affrontare gli austriaci e sarà uno scontro interessante.

Dove vedere in tv e streaming Austria vs Germania

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Sol Levante

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Sol Levante con protagonista Sean Connery, un poliziotto che deve indagare sull’omicidio di una giovane donna a Los Angeles.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:50 – tempesta d’amore

21.25 – CR4 La repubblica delle donne – I migliori mesi della mia vita

Su Rete 4 questa sera va in onda il programma di Piero Chiambretti dedicato all’universo femminile.

Stasera in tv 23 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg5

20:40 – Paperissima Sprint

21:24 – Lontano da te

Su Canale 5 questa sera va in onda la terza puntata di Lontano da te, la nuova fiction con protagonista Megan Montaner e Alessandro Tiberi che interpretano rispettivamente Candela e Massimo.

Guida tv 23 giugno | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.15 – Come ti spaccio la famiglia

Su Italia 1 questa sera arriva il film Come ti spaccio la famiglia, con protagonista Jennifer Aniston. La pellicola, del 2013, vede un’improvvisata famiglia recarsi in Messico per acquisire un carico di droga da riportare negli Stati Uniti. Una famiglia che non è una famiglia, ma un’accozzaglia di personaggi differenti che non hanno niente in comune, o quasi.

Programmi tv 23 giugno 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:30 – Non è l’arena

Questa sera su La 7 torna l’appuntamento con Non è l’Arena di Massimo Giletti.

Stasera in tv 23 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 – Italia’s Got Talent – Best of

Su Tv 8 questa sera arriva Italia’s Got Talent, una raccolta dei momenti migliori sul palco del talent.



Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

18:30 – Armageddon – Giudizio finale

21:00 – Sky Cine News – Fai bei sogni

21:15 – Sniper: Forze speciali

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva Sniper: Forze speciali, un film del 2016 con Steven Seagal e Rob Van Dam.

La trama: una squadra speciale guidata dal sergente Vic Mosby viene inviata in un villaggio afgato per recuperare un membro del congresso americano. La missione viene portata a termine, ma due dei soldati si sono separati dal gruppo e sono stati lasciati indietro. Mosby tenterà di recuperarli andando contro gli ordini del governo americano.

Ecco il trailer:

Sky Sport Mondiali

20.30 – Studio Women’s World Cup

21.00 – Francia Brasile (diretta)

Continua l’avventura del Mondiale femminile 2019, giunto finalmente agli ottavi di finale. Da adesso si fa sul serio. Questa sera il match tra Francia e Brasile.

Stasera in tv 23 giugno | Sky Uno

20:15 – Mollo tutto e cambio vita

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Sky Uno questa sera torna Bruno Barbieri 4 Hotel.