Uno squalo bianco di 5 metri ha attaccato una barca di pescatori | VIDEO

Squalo bianco attacca barca

Brutto spavento per un pescatore del New Jersey ha visto spuntare dal pelo dell’acqua un enorme esemplare di squalo bianco che si è lanciato contro la sua imbarcazione. No, non è Lo squalo di Steven Spielberg, ma la realtà.

Squalo bianco attacca barca | Il video del pescatore

Il video è stato pubblicato sui social da Jeff Crilly e in breve ha fatto il giro del web. L’episodio è avvenuto al largo della costa del New Jersey, lo scorso lunedì 17 giugno. Il pescatore Jeff si trovava sulla sua barca insieme ad alcuni amici. Erano usciti per una battuta di pesca tranquilla, come sono abituati a fare, quando all’improvviso hanno visto una enorme ombra nera muoversi a poca distanza da loro.

Squalo bianco attacca barca | “Questa cosa è enorme”

Lo squalo si è avvicinato alla piccola imbarcazione, è uscito dall’acqua e si è lanciato contro la sacca delle esche. “Cavolo, questa cosa è enorme”, si sente urlare nel video pubblicato da Jeff Crilly sui social. E in effetti quando lo squalo è spuntato dall’acqua, chi era sulla barca ha potuto notare le enormi dimensioni dell’animale”.

Squalo bianco attacca barca | Solo tanta paura

Per fortuna, al contrario del sangue che si vede scorrere nei celeberrimi film di Spielberg, in questo caso la storia ha un lieto fine. Lo squalo, infatti, si è poi allontanando lasciando in pace il gruppo di amici. A bordo della piccola barca, solo tanto spavento e un’avventura in più da raccontare.

