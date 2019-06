Ragazzo morto infilzato cancello

Non ce l’ha fatta Francesco, il ragazzo di 25 anni ricoverato nella notte tra il 21 e il 22 giugno al Policlinico Umberto I di Roma dopo essersi gravemente ferito nel tentativo di entrare a una festa organizzata all’Università La Sapienza. Il giovane, cercando di scavalcare la recinzione della Città Universitaria, è rimasto infilzato recidendosi l’arteria femorale.

Voleva partecipare alla Notte Bianca organizzata dagli studenti all’interno delle mura universitarie, il 25 enne. Invece di fare la fila al cancello dell’entrata principale di Piazzale Aldo Moro, il ragazzo ha pensato di accedere alla festa scavalcando il muro in viale dell’Università.

ragazzo morto infilzato cancello | Il ricovero al Policlinico

Una brutta caduta e una delle sbarre della cancellata gli ha infilzato una gamba. Immediatamente il ragazzo è stato trasportato al Policlinico Umberto I, a pochi metri dal luogo dell’incidente. Subito Francesco è stato sottoposto a una operazione d’urgenza. I medici hanno da subito giudicato particolarmente critiche le condizioni del ragazzo, che è morto nella tarda mattinata di domenica 23 giugno.

Ragazzo morto infilzato cancello | Motivo ancora da chiarire

Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno spinto Francesco a scavalcare il muro di viale dell’Università. Secondo Il Messaggero, il giovane avrebbe voluto evitare in questo modo di pagare il biglietto per entrare alla festa.

Intanto, come si legge su Fanpage, i genitori del ragazzo sono arrivati da Foggia, la città di Francesco, sabato 22 giugno.

Quella della Notte Bianca alla Sapienza di Roma è una tradizione che va avanti dal 2005. Si tratta di una iniziativa autorganizzata dai collettivi studenteschi, che vede la Città Universitaria del più grande ateneo d’Europa animarsi con dibattiti, musica e performance artistiche. Migliaia e migliaia i giovani che tutti gli anni si ritrovano all’ombra della Minerva per partecipare alla manifestazione.

Roma: è morta la donna incastrata sotto la metro. Si indaga per omicidio colposo