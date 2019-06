Quanto guadagnano Gianluca Vacchi, Asia Argento e Stefano De Martino per fare i dj? I loro cachet

Quanto guadagnano Vacchi Argento dj | Gianluca Vacchi | Asia Argento | Fedez | Stefano De Martino

Quanto guadagnano Gianluca Vacchi, Fedez e Asia Argento? A rivelarlo è Spy Magazine, che stila la lista dei dj italiani più pagati. Non solo dj, ma anche volti noti del mondo social.

Gianluca Vacchi, ad esempio, chiede 50mila euro a serata, per passare musica nei locali, ed è molto richiesto. Le sue prossime serate in giro per l’Europa prevedono tappe a Goteborg e Stoccolma, in Svezia, a Mykonos, in Grecia, a Velence in Ungheria. Nelle settimane scorse, Vacchi si è esibito anche negli Stati Uniti, New York, Las Vegas e Boston.

Vacchi è un habitué di Ibiza, dove si esibisce in alcuni dei locali più noti, tra cui l’Amnesia e il Pacha.

Sempre secondo lo stesso magazine di gossip, Fedez ha ricevuto da Flavio Briatore un compenso da 100mila euro per mettere la musica nel suo locale.

Cachet sostanziosi anche per Stefano De Martino, compagno di Belen Rodriguez, che chiede 15mila euro a serata.

Un po’ meno per Asia Argento e Christian Vieri, che si “accontentano”, di 10mila euro.

Tra i più richiesti vi è anche Andrea Damante, ex tronista di uomini e donne, ed ex fidanzato di Giulia De Lellis. Per lui 12mila euro a serata.

