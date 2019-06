Previsioni meteo oggi 23 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 23 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 23 giugno 2019.

Previsioni meteo oggi domenica 23 giugno 2019 | NORD

Dopo la grossa e improvvisa ondata di maltempo che ha colpito il Nord Italia nella giornata di ieri, oggi la situazione del meteo dovrebbe sistemarsi anche nelle aree settentrionali della nostra penisola.

Alcune nubi intense saranno ancora presenti sui rilievi alpini e appenninici, ma produrranno soltanto deboli rovesci e qualche temporale occasionale all’ora di pranzo, soprattutto sulle aree montuose del Triveneto e in alcune zone dell’Emilia.

Nel resto dell’area la situazione sarà in netto miglioramento, soprattutto dal pomeriggio in poi.

Il maltempo di ieri al centro-nord: un morto nel Torinese, paura a Milano

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro e in Sardegna il meteo sarà sereno, tranne qualche annuvolamento sull’Umbria e sulle regioni Adriatiche.

Previsti deboli rovesci, ma il tempo sarà in miglioramento già nel primo pomeriggio. Nelle restanti zone si prevede cielo sereno.

SUD E SICILIA

Al Sud e in Sicilia il meteo sarà prevalentemente estivo, con cieli sereni o con poche velature nella prima mattinata.

Temperature in rialzo su tutto il Meridione.

Previsioni meteo oggi domenica 23 giugno 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in leggera flessione sui rilievi alpini, sull’appennino Emiliano-Romagnolo, nelle regioni centrali e in Molise. Stazionarie, invece, nel resto del Nord Italia e sulla Campania. Al Sud, come già detto, temperature in aumento.

Per quanto riguarda le massime, ci sarà un deciso aumento sulle Alpi, sull’Umbria e in alcune zone di Sardegna, Toscana, Marche, Lazio e Sicilia meridionale. In diminuzione, invece, nel resto dell’Italia.

VENTI

I deboli saranno variabili al Nord nelle regioni del Centro e del Sud Italia. Attesi locali rinforzi sugli appennini centromeridionali.

MARI

Saranno poco mossi il Mar Ligure, l’alto Tirreno, l’Adriatico Settentrionale e il basso Ionio. Mossi i restanti bacini.