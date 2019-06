Oroscopo di oggi 23 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 23 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di domenica 23 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

La parola d’ordine della vostra domenica è relax. Riposate, cercate di non farvi coinvolgere in attività che non vi interessano o che possano generare stress, perché avete bisogno di staccare la spina. La settimana che sta per arrivare sarà molto importante: dovete essere in ottima forma.

Vi sentite soli, soprattutto dopo che una persona speciale ha deciso di girare i tacchi e migrare verso lidi un po’ più tranquilli. Siete consapevoli di essere persone complicate, ma anche molto generose. Sentite il bisogno di trovare qualcuno come voi. Un’anima gemella, ma quella vera. Provateci.

Gemelli

Avete problemi economici e non sapete come fare ad affrontare alcune spese improvvise. Per fortuna c’è la vostra famiglia sempre pronta ad aiutarvi, anche se voi vorreste la tanto agognata indipendenza. Per questo state pensando anche di cambiare lavoro.

Questa domenica si apre nel migliore dei modi per voi del Cancro, che vi sentite finalmente in forma e liberi da una storia finita da poco e che faticavate a mettervi alle spalle. Vi sentite sollevati e soprattutto desiderosi di divertirvi. Fatelo.

Siete un po’ stanchi dopo una settimana ad alti ritmi a lavoro. Eppure, il vostro partner vi chiede con insistenza di uscire e di non passare la domenica sul divano. A malincuore, accettate: vedrete che a fine giornata ringrazierete le stelle per le fantastiche ore passate fuori casa.

Vergine

Siete persone molto prudenti, ma forse è arrivato il momento di osare di più: in amore, ma anche sul lavoro. Fate sentire il vostro punto di vista, smettete di sentirvi inferiori agli altri, perché non lo siete. E qualcuno, ai piani alti, se ne è finalmente accorto.

In questa domenica incontrerete, dopo anni, una persona molto speciale e con cui avevate perso i contatti. Passate una giornata diversa dal solito, anche se sarete assillati da alcuni problemi che riguardano il lavoro. C’è poco da fare, siete fatti così: vedrete che presto andrà meglio anche dal punto di vista professionale.

La vostra vita ha preso una piega decisamente inaspettata e al momento vi sentite inermi di fronte al destino. Datevi il tempo sufficiente per metabolizzare i cambiamenti, ma poi reagite. Le stelle saranno dalla vostra parte. Riuscirete a realizzarvi molto presto.

Sagittario

Per voi, amici del Sagittario, si apre una domenica ricca di novità. Ricevere un’ottima notizia in famiglia, mentre dal lavoro vi arriveranno delle voci su una possibile promozione. Vi sentirete all’improvviso i padroni del mondo, ma attenzione: non rilassatevi troppo, c’è ancora molto da fare.

Avete ricevuto una notizia lavorativa che ha stravolto, in positivo, la vostra vita. E poco importa se alcune persone a voi vicine fatichino a comprendere il perché voi abbiate accettato una certa proposta. L’importante è che siate convinti di andare avanti. Chi vorrà, vi starà accanto.

Siete consapevoli che questo sarà l’ultimo giorno di vero riposo prima di un periodo molto stressante. Scadenze, progetti da consegnare e una certa dose di responsabilità: siete pronti ad affrontare tutto questo? Le stelle, con voi, saranno benevole. Abbiate coraggio.

Oggi volete rivoluzionare un po’ la vostra casa, che è un po’ la metafora della vostra vita. Siete in procinto di prendere una decisione importante per il vostro futuro. La condividete con il vostro partner, quindi vi sentite sicuri di quello che fate.

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

