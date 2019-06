Oroscopo di domani | 24 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 24 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, lunedì 24 giugno 2019:

Oroscopo di domani lunedì 24 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Ariete, la giornata di domani non inizierà nel migliore dei modi. Avete difficoltà a lasciar andare il fine settimana e, anche se siete ancora avvinghiati alla domenica, il pensiero del lunedì è un chiodo fisso.

Cercate di vivere più spensierati soprattutto adesso che l’estate ha finalmente preso il via: tuffatevi in acqua e non ci pensate più.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX 2019

Cari Toro, lunedì da paura per voi. Avete tanta energia dalla vostra parte, complice anche il weekend di relax, ma adesso dovete aprire gli occhi e rimboccarvi le maniche perché ci saranno un po’ di problemi a lavoro.

Esatto, proprio quelli che credevate di aver risolto venerdì prima di concedervi del sano relax.

LE PREVISIONI DI OGGI DI PAOLO FOX

Oroscopo di domani 24 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, giornata di pigrizia per voi sarà quella di domani. Non riuscirete a cavare un ragno dal buco, un po’ perché la situazione lo richiede e un po’ perché a voi non va di fare granché.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

I SEGNI FORTUNATI DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI GIUGNO 2019

Cari amici del Cancro, il lunedì vi darà la carica necessaria ad affrontare la prossima settimana, non cullatevi troppo nel tepore della domenica, perché i giorni a venire saranno difficili e dovete essere pronti ad affrontare qualunque sfida.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Cari Leone, il lunedì per una volta vi sorride. Le stelle per l’oroscopo di domani saranno clementi e chiuderanno un occhio sui vostri pasticci.

Il vostro partner non sarà dello stesso preavviso, attenti a quello che dite e a come lo dite.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI GIUGNO 2019

Oroscopo di domani 24 giugno 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, la giornata di domani vi metterà davanti a un bivio: dovrete prendere una decisione importante che non sarete in grado di gestire in un primo momento, lasciatevi consigliare da chi vi conosce e vi vuole bene.

Cari Bilancia, giornata movimentata quella di domani. Qualcuno ha tradito la vostra fiducia e non siete disposti a perdonare. Anziché chiudere un occhio, preferite tenerli tutti e due aperti e guardarvi bene dal prossimo che reclamerà la vostra amicizia.

Cari Scorpione, ultimamente battete un po’ la fiacca, ma questo lunedì sarà rivelatore per voi. Abbandonate il divano e concedetevi un po’ di sana attività fisica, vi aiuterà anche a districare i nodi della mente.

Oroscopo di domani 24 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, il lunedì porta consiglio. Eravate indecisi sul da farsi e il fine settimana non vi è stato d’aiuto. Per fortuna, una persona a voi cara ha saputo mettervi sulla retta via e le difficoltà di prima sembrano essere svanite. Dovete soltanto essere consapevoli del fatto che ogni azione comporta una conseguenza.

Cari Capricorno, se il buongiorno si vedrà dal mattino il vostro non sarà per niente promettente. Il vostro atteggiamento da bradipo continuerà a tormentarvi anche di lunedì, peccato che il lavoro ricomincia e non potete permettervi tanti agi. Datevi una mossa, anche abusando di caffè, perché ne avrete bisogno.

Cari Acquario, l’oroscopo di domani vi vedrà in una fase di stallo. Cupido è ancora indeciso e non sa se scoccare la freccia o darvi le spalle e tornare la prossima volta, quindi spetta a voi convincerlo. Siete pronti per una nuova storia d’amore o il vostro cuore palpita ancora per qualche fantasma del passato?

Cari Pesci, non tutti hanno la memoria labile e ci sarà sempre qualcuno che ricorderà i vostri errori soltanto per poterveli schiaffare sotto al naso al momento giusto. Motivo per cui, prima di agire da adesso in poi, fareste bene a contare fino a venti.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 24 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE