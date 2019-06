Seat Music Awards Again 2019 streaming live e diretta tv: ecco dove vedere l’evento musicale del 23 giugno

MUSIC AWARDS 2019 STREAMING TV 23 GIUGNO – Questa sera, domenica 23 giugno 2019, va in onda dall’Arena di Verona su Rai 1 un nuovo appuntamento con i Seat Music Awards 2019. Dopo il grande successo delle due serate del 5 e 6 giugno, l’evento musicale dell’estate torna in prima serata oggi con ancora tanta buona musica, ospiti e cantanti tra i più amati dal pubblico.

Dove vedere i Seat Music Awards Again 2019 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

La serata musicale è trasmessa su Rai 1 stasera a partire dalle 21.25. Un’occasione per conoscere quelli che saranno i grandi successi dell’estate 2019 e premiare gli artisti che in questi mesi hanno avuto maggior successo di pubblico e vendite.

L’appuntamento di oggi è una sorta di meglio di delle due serate già andate in onda il 5 e il 6 giugno. Ma non solo. Ci saranno infatti anche molte esibizioni e momenti inediti mai visti in tv. Per sintonizzarvi su Rai 1 vi basta andare al tasto 1 (o 501 per vederlo in HD) del vostro telecomando. Se siete abbonati a Sky, inoltre, potete trovare Rai 1 anche al canale 101 del vostro decoder.

Music Awards 2019 streaming 23 giugno | Dove vederlo online

Non sarete in casa al momento della messa in onda dei Seat Music Awards Again 2019? Niente paura, potete comunque vedere l’evento musicale dell’estate in streaming.

Come? Andando su RaiPlay, la piattaforma streaming gratuita della Rai disponibile sia sul sito ufficiale che come app per il vostro smartphone o tablet (sia Android che iOS). Su RaiPlay sarà possibile vedere, completamente gratis sia in streaming in diretta, sia on demand, per poter vedere recuperare in qualsiasi momento il grande evento musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

