MUSIC AWARDS 2019 SCALETTA 23 GIUGNO – Dopo qualche settimana di stop, torna oggi domenica 23 giugno 2019 l’appuntamento dell’estate con i Seat Music Awards 2019, il meglio della musica dell’estate in prima serata su Rai 1. Alla conduzione anche nell’appuntamento di oggi Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Ma quali sono i cantanti che si esibiscono stasera, 23 giugno 2019? Qual è la scaletta della serata? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I Music Awards 2019 sono un’occasione per ascoltare tutti i grandi artisti che ci faranno ballare durante quest’estate con i loro tormentoni. Non a caso questi Seat Music Awards Again 2019 vanno in onda il 23 giugno, giorno del solstizio d’estate.

Nel corso della serata, su Rai 1 dalle 21.25, rivivremo le esibizioni più belle del 5 e del 6 giugno all’Arena di Verona, oltre a momenti mai visti in tv. Tra gli artisti sicuramente oggi sul palco dei Seat Music Awards 2019 Cristina D’Avena, Emis Killa, Biondo, Ernia, Anastasio, Fred De Palma, Elisa e Rkomi.

Una serata imperdibile dunque soprattutto per il pubblico giovane. Non è stata ancora ufficializzata una scaletta definitiva. Ecco intanto tutti i cantanti che si sono esibiti quest’anno ai Seat Music Awards.

Francesco De Gregori – “La donna cannone”

Salmo – “90 min” / “Il cielo nella stanza”

J-Ax – “Ostia lido”

Irama – “Arrogante”

Ermal Meta – “Ercole”

Laura Pausini e Biagio Antonacci – “Un’emergenza d’amore / Liberatemi”

Ligabue – “Polvere di stelle” / “Piccola stella senza cielo” / “Happy hour” / “Tra palco e realtà” / “Urlando contro il cielo”

Marco Mengoni – “Muhammad Alì” / “Hola” / “Guerriero” / “Voglio” / “Io ti aspetto”

Ultimo – “Fateme cantà”

Claudio Baglioni – “Con voi” / “La vita è adesso”

Alessandra Amoroso – “Immobile” / “Amore puro” / “Comunque andare” / “La stessa” / “Forza e coraggio”

Elisa – “Se piovesse il tuo nome”

Laura Pausini e Biagio Antonacci – “In questa nostra casa nuova”

Antonello Venditti – “Sotto il segno dei pesci”

Mahmood feat. Maikel De La Calle – “Soldi”

Thegiornalisti – “Maradona Y Pelé” / “Felicità puttana”

Elisa feat. Carl Brave – “Vivere tutte le vite”

Maneskin – “L’altra dimensione”

Gigi D’Alessio feat. Gue Pequeno – “Quanto amore si dà”

Carmen Pierri (vincitrice The Voice) – “Verso il mare”

Gue Pequeno – “Bling bling”

Roberto Vecchioni – “Formidabili quegli anni”

Dark Polo Gang – “Cambiare adesso”

Lo Stato Sociale feat. Myss Keta – “Dj di m….”Annalisa – “Avocado Toast”

Fabrizio Moro – “Ho bisogno di credere”

Enrico Nigiotti – “Notturna”

Benji e Fede – “Dove e quando”

Paola Turci – “Viva da morire”

Francesco Renga – “Prima o poi”

Raf e Umberto Tozzi – “Infinito” / “Battito animale” / “Tu” / “Gloria”

Modà – “Sono già solo” / “Gioia” / “La notte”

Il Volo – “A chi mi dice”

Nek – “La storia del mondo”

Ospite: Mika – “Ice Cream”

Boomdabash feat. Alessandra Amoroso – “Mambo salentino” + “Per un milione”

Loredana Bertè – “Tequila e San Miguel”

Fiorella Mannoia – “Il senso”

Ron e Fiorella Mannoia – “Cara”

Francesco Gabbani – “È un’altra cosa”

Takagi & Keta e Giusy Ferreri – “Jambo”

Mika – “Relax, take it easy”

Gino Paoli – “Una lunga storia d’amore”

Ospiti: Luca e Paolo

Achille Lauro – “1969 / “Rolls Royce”

Noemi – “Domani è un altro giorno”

Alberto Urso – “Accanto a te”

Baby K – “Da zero a cento” / “Playa”

Negrita – “Andalusia”

The Kolors con Elodie – “Pensare male”

Anna Tatangelo – “Tutto ciò che serve”

Levante – “Andrà tutto bene”

Gazzelle – “Punk”

