Seat Music Awards Again 2019 Anticipazioni | Cantanti | Ospiti | Scaletta | Stasera | 23 giugno | Rai 1

MUSIC AWARDS 2019 ANTICIPAZIONI 23 GIUGNO – Torna questa sera, domenica 23 giugno 2019, l’appuntamento con i Seat Music Awards 2019, l’evento dell’estate di Rai 1 con la grande musica e gli artisti che ci faranno ballare nel corso della bella stagione. Un evento imperdibile per gli amanti della musica, con i migliori cantanti del momento che si alternano sul palco dell’Arena di Verona.

Un nuovo appuntamento quello di stasera, 23 giugno, dopo le due serate andate in onda sempre in prima serata su Rai 1 il 5 e 6 giugno scorsi. Alla conduzione come sempre Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Ma in cosa consiste la serata di oggi dei Seat Music Awards again? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUI MUSIC AWARDS 2019

Music Awards 2019 Anticipazioni 23 giugno | Scaletta | Cantanti

Oggi 23 giugno 2019, dopo il successo delle prime due serate, va in onda su Rai 1 dalle 21.25 la terza serata dei Seat Music Awards 2019. Per l’occasione rivivremo i momenti migliori dei primi due appuntamenti, ma anche esibizioni inedite mai viste in tv.

LA SCALETTA DI STASERA DEI SEAT MUSIC AWARDS AGAIN 2019

I Seat Music Awards sono tra gli eventi musicali più importanti dell’estate, durante il quale sono stati premiati i cantanti che maggiormente si sono distinti durante l’anno per le vendite dei dischi e per il successo dei loro concerti.

I CANTANTI STASERA AI MUSIC AWARDS 2019

I CONDUTTORI DEI MUSIC AWARDS 2019

Ma quali sono gli artisti che si esibiscono all’Arena di Verona nella serata di oggi dei Seat Music Awards Again? Sicuramente vedremo Marco Mengoni e Cristina D’Avena, che hanno regalato al pubblico presente e a quello da casa un medley dei loro più grandi successi.

E ancora Anastasio, Caparezza, Coez, Cristina D’Avena, Emis Killa, Ernia, Fred De Palma, Rkomi, Luchè, Biondo e Emma Muscat. Tutti artisti insomma della scena rap e trap che oggi va moltissimo tra i giovani. Appuntamento dunque oggi, domenica 23 giugno con i Seat Music Awards Again 2019.

DOVE VEDERE I MUSIC AWARDS 2019 STASERA IN STREAMING