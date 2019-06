Martina Nasoni montepremi Grancde Fratello

In molti sui social si sono chiesti cosa avesse fatto la trionfatrice dell’ultima edizione del Grande Fratello con il montepremi da 100mila euro.

La risposta di Martina Nasoni non si è fatta attendere.

La protagonista del brano “La ragazza di latta“, portato a Sanremo 2019 da Irama, è famosa per documentare la propria vita (e la sua storia con il collega Daniele Dal Moro) attraverso i social.

Martina Nasoni montepremi Grancde Fratello | Come userà il cospicuo montepremi

Tramite il proprio account Instagram e in una lunga intervista, la ragazza ternana ha dichiarato di usare il cospicuo montepremi della vincita per “pagare il mutuo della casa dei miei genitori a Terni. È un sacrificio che hanno fatto tanti anni fa e togliergli questo peso dalle spalle sarebbe un modo per ripagargli di tutto ciò che hanno fatto per me”.

Infatti, l’ormai ex gieffina, non ha mai nascosto il profondo affetto che la lega ai genitori.

Questi ultimi le sono sempre stati vicini, emotivamente e economicamente, soprattutto dal momento in cui si è dovuta sottoporre a un delicato intervento al cuore dove le è stato impiantato un pacemaker a causa di una malattia congenita.

Martina Nasoni montepremi Grande Fratello | Sogno nel cassetto da realizzare?

Con il montepremi ottenuto grazie alla vittoria, Martina vorrebbe anche realizzare il suo sogno nel cassetto: diventare una tatuatrice.

“Vorrei comprare le attrezzature giuste per fare i tatuaggi: è da sempre la mia più grande passione” e inoltre “mi piacerebbe studiare canto e recitazione e dare una parte in beneficenza“.

Sarà, ma questi desideri futuri possono attendere.

Non attende, invece, il prosieguo della sua neonata storia con Daniele Dal Moro, che si prospetta essere un trend topic come coppia dei prossimi mesi.

