Lontano da te streaming terza puntata | Dove vedere in tv

LONTANO DA TE STREAMING TERZA PUNTATA – Questa sera, domenica 23 giugno 2019, va in onda la terza puntata di Lontano da te. La fiction va in onda su Canale 5 per rianimare un po’ il palinsesto in preda dei programmi in replica. La novità è a sfondo sentimentale e vede come protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi nelle rispettive vesti di Candela e Massimo.

La prima è spagnola, il secondo italiano: finiscono per incontrarsi in un aeroporto di Praga e da allora le loro vite sembrano essere legate indissolubilmente. Tornati alle loro vite, Candela e Massimo comunicano tra loro tramite bizzarre visioni. Nonostante in un primo momento la cosa destabilizzi entrambi, a furia di perseverare con queste assurde intromissioni i due diventano dipendenti l’uno dall’altra.

Cosa succederà in questo terzo appuntamento di Lontano da te? Massimo prende una decisione. La sua vita sentimentale, nonostante possa contare su dieci anni di relazione, è entrata in crisi e Massimo vuole incontrare di persona Candela, per capire fin dove è risposto ad arrivare per quei sentimenti. Al tempo stesso, anche Candela è disposta a volare fino a Roma per avvalorare la stessa tesi.

Dove vedere la terza puntata di Lontano da te? La fiction va in onda su Canale 5, il canale ammiraglio di casa Mediaset che trovate in chiaro (e cioè gratis) al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky, troverà Canale 5 al tasto 105 del decoder.

Non siete in casa ma volete ugualmente seguire Lontano da te? Potete farlo tranquillamente utilizzando la piattaforma streaming di MediasetPlay, tramite la quale potete accedere ai contenuti in onda su Mediaset utilizzando smartphone, pc e tablet. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma tramite e-mail o social network e poi selezionare il programma di vostro interesse.

Ma c’è di più. Se questa sera avete da fare e volete recuperare la puntata in un secondo momento, grazie alla funzione on demand di MediasetPlay potrete farlo.

Lontano da te va in onda il 23 giugno 2019 in prima serata, ore 21:25, su Canale 5.

