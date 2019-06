Lontano da te Anticipazioni | Cosa succede stasera | Terza puntata | 23 giugno 2019

LONTANO DA TE ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA – Questa sera torna l’appuntamento con Lontano da te, la fiction di Canale 5 con protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi nelle rispettive vesti di Candela e Massimo.

I due si sono conosciuti all’aeroporto di Praga e da allora non si sono più separati (nel senso lato del termine).

Cosa aspettarsi da questa terza puntata? La fiction ha preso piede all’inizio di questa stagione estiva con l’intento di entusiasmare il pubblico di Canale 5 con una nuova trama romantica.

Vediamo insieme cosa succederà nella terza puntata di Lontano da te.

Lontano da te anticipazioni terza puntata | 23 giugno 2019

La terza puntata di Lontano da te inizia con Massimo che prende finalmente una decisione: vuole andare a Siviglia e incontrare finalmente Candela di persona. Più facile a dirsi che a farsi. La loro stramba relazione (se così possiamo definirla) è iniziata quel giorno all’aeroporto di Praga, dove si sono conosciuti.

Da quel momento, seppur vivendo in due nazioni diverse, Massimo e Candela hanno spesso interferito nella vita l’uno dell’altra tramite strane apparizioni di cui non riescono a spiegarsi il senso.

Queste visioni sono diventate parte della loro routine e hanno iniziato a intaccare sempre più la loro vita, al punto che la relazione decennale di Massimo con la storica fidanzata Francesca inizia a entrare in crisi.

Così, mentre Massimo si piazza su un aereo con destinazione Siviglia, Candela ha deciso di fare la stessa cosa: partire per Roma e cercare Massimo.

Il disastro è preannunciato: entrambi finiranno nella città del proprio interesse amoroso, ma non riusciranno a trovarlo.

Intanto a Siviglia Candela avrà qualche problema con Chino, un affascinante truffatore fininto in prigione ma che sta per uscire dal carcere e ha in mente qualcosa che complicherà la vita della ballerina. Chino non è soltanto un malvivente, ma anche il padre di Pepe, il figlio di Candela.

Lontano da te vi aspetta con la terza puntata questa sera, domenica 23 giugno 2019, in prima serata su Canale 5.

