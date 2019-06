Francia Brasile streaming 23 giugno | Dove vederla in tv | Mondiale femminile 2019

FRANCIA BRASILE STREAMING 23 GIUGNO – Questa sera, domenica 23 giugno 2019, va in onda alle 21:00 lo scontro tra Francia e Brasile presso lo Stade Oceane di Le Havre.

La gara, giocata in casa dalle transalpine, porterà agli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile 2019. La Francia è reduce dalla vittoria del Gruppo A. Il Brasile invece ha dovuto sudare un po’ di più, nonostante sia una squadra esperta e dal tasso tecnico elevatissimo.

Un incontro, quello di questa sera, che sembra un tuffo nel passato per i francesi che non potranno fare a meno di pensare alla finale del Mondiale 1998, vinta in casa dalla formazione transalpina sul Brasile di Ronaldo.

La Francia è stata impeccabile nella prima fase portando a casa tre vittorie e primo posto nel gruppo A. Il Brasile invece ha ottenuto la qualificazione all’ultimo grazie al successo di misura sull’Italia. La fuoriclasse Marta non pare essere in ottime condizioni fisiche, ma scenderà comunque in campo.

Francia Brasile streaming | Dove vederla in tv

La partita tra Francia e Brasile andrà in onda in diretta tv su Sky. In Italia, la pay-tv infatti si è aggiudicata i diritti di trasmissione dell’intero Mondiale femminile 2019, motivo per cui questa sera, domenica 23 giugno 2019, sarà possibile seguire lo scontro tra Francia e Brasile su Sky Sport Mondiali che trovate al canale 202 del vostro decoder.

Francia Brasile streaming | Dove vederla su pc, smartphone e tablet

Chi invece vuole seguire la partita pur non essendo a casa, quindi usufruendo di pc, smartphone o tablet può farlo tramite il servizio streaming offerto da Sky. Potete utilizzare SkyGo, la piattaforma messa a disposizione dei clienti Sky.

Francia Brasile streaming | Formazioni ufficiali

Ma chi scenderà in campo nella partita tra Francia e Brasile di stasera? Ecco le probabili formazioni ufficiali:

Francia (4-3-3): Bouhaddi; Torrent, Bathy, Renard; Majri; Henry, Thiney, Bussaglia; Le Sommer, Gauvin, Diani.

Brasile (4-4-2): Barbara; Santos de Oliveira, Kathellen, Monica, Tamires; Debinha, Formiga, Thaisa, Andressa; Cristiane, Marta.

