Elisabetta Canalis e il video shock su Instagram che sta facendo discutere

Elisabetta Canalis ha scatenato il dibattito web dopo aver pubblicato un video tramite il suo Instagram. La showgirl sarda si trova chiusa in una macchina visibilmente accaldata e sexy, disperata alla ricerca di un po’ di acqua e aria fresca: potrebbero sembrare immagini di un filmato hot, ma invece lo scopo del video è ben diverso.

La Canalis, ex di George Clooney, è da sempre un’amante degli animali, in particolare dei cani: possiede dei pinscher a cui ha aperto un account Instagram, e ha deciso di sostenere il movimento PETA che si batte per i diritti degli animali.

Infatti il video vuole sensibilizzare i padroni dei cani che lasciano per ore nelle loro macchine gli animali durante il caldo estivo, facendo loro del male e procurando anche la morte di questi animali.

Elisabetta Canalis e la passione animalista

Elisabetta Canalis video shock – “Questo succede se lasciate i vostri animali in macchina specialmente d’estate – scrive nel post che accompagna il video-. Gli animali che soffrono di colpo di calore possono infatti subire danni cerebrali, o addirittura morire in soli 15 minuti. Per questo, se vedete un animale in difficoltà rinchiuso da solo in un’auto al sole, bisogna subito rintracciare il proprietario del veicolo e, se non reperibile, chiamare immediatamente le forze dell’ordine, cercando comunque di creare ombra sul parabrezza”.

L’amore della Canalis per i cani è cosa nota: qualche tempo fa, uno dei suoi amati “Pieri” è venuto a mancare e la sassarese ha postato sempre su Instagram un commovente post per ricordarlo.

In poche ore il video shock postato dalla Canalis è stato visualizzato migliaia di volte dai fan che hanno subito condiviso l’appello animalista dell’ex velina.

