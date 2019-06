Cristiano Ronaldo mancia

Ancora non si è sopita del tutto la polemica generata dalla blacklist dei vip che non lasciano la mancia, che spunta un caso un caso opposto: quello di una mancia decisamente generosa. Il protagonista è il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo.

Chi è Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo mancia | Relax in Grecia

CR7 ha trascorso dei giorni di relax in Grecia, in Costa Navarino. Qui, insieme alla sua Georgina, ha alloggiato in un resort, ma nessuno si è accorto del passaggio del campione, della modella e degli amici che con loro si sono divertiti.

Il cinque volte campione del mondo ha espresso la volontà di avere il massimo della privacy e così è stato. Il servizio del resort di lusso deve essere stato davvero eccellente, perché, a fronte dei 30mila euro sborsati per ogni notte passata in quella location da urlo, il numero 7 del club bianconero ha voluto strafare e lasciare una mancia consistente: 20mila euro.

Cristiano Ronaldo mancia | Un grazie speciale

Così il campione ha dimostrato la sua gratitudine allo staff del resort. D’altronde, a uno che guadagna 31 milioni di euro all’anno non devono sembrare così tanti 30mila euro per un buon servizio come quello ottenuto in Costa Navarino.

Cristiano Ronaldo non è nuovo a questo tipo di spese folli. Qualche mese fa, il fuoriclasse juventino, in festeggiato il compleanno della sua piccola Alana Martina stappando due bottiglie di vino dalla modica cifra di 31mila euro. Ma lui può, d’altronde è sicuramente il calciatore più popolare del pianeta.

Cristiano Ronaldo apre una clinica per il trapianto di capelli: tra i suoi clienti ci sono ex calciatori | FOTO

Ecco com’era Cristiano Ronaldo a soli 12 anni: la foto pubblicata dallo Sporting Lisbona