William e Harry ai ferri corti: lo sgarbo del duca di Sussex al compleanno del fratello

Compleanno William Harry Meghan sgarbo

Il 21 giugno il principe William ha spento 37 candeline. Un compleanno felice e spensierato per il duca di Cambridge, che si gode la sua bella famigliola. Non si placano, però, le voci che vorrebbero che tra lui e il fratello Harry non scorra buon sangue.

Per qualcuno alla base dei problemi tra i due fratelli ci sarebbe la duchessa di Sussex, Meghan Markle, che in qualche modo avrebbe incrinato i rapporti, anche per le mani sopite voci rispetto a una antipatia profonda con la cognata Kate Middleton.

Compleanno William Harry Meghan sgarbo | Gli auguri di papà Carlo

I sospetti su una rottura tra Harry e William si amplificano nel giorno del 37esimo compleanno del duca di Cambridge. Molti membri della Royal Family hanno utilizzato i social per augurare un felice compleanno al primogenito di Carlo e Diana.

Proprio papà Carlo ha dedicato un post sui social al figlio: una foto del 1984, in bianco e nero, ritrae padre e figlio in un momento di gioco, con Carlo che spinge sull’altalena il piccolo William. Accanto allo scatto, Carlo scrive: “Buon compleanno al duca di Cambridge che compie 37 anni”. Con tanto di emoji con una tortina.

Compleanno William Harry Meghan sgarbo | Gli auguri della Regina

Anche i nonni di William hanno pensato di ricorrere ai social per fare gli auguri al nipote. The Royal Family ha pubblicato una serie di foto in cui appare Sua Maestà la Regina in compagnia del nipote, in diversi momenti della loro vita.

Compleanno William Harry Meghan sgarbo | Lo sgarbo di Harry e Meghan

Mentre tutti i familiari più stretti hanno pensato a un post specifico per gli auguri al principe, Harry e Meghan hanno deciso di “limitarsi” a lasciare un commento sotto alla foto con cui l’account di William e Kate ha ringraziato i tanti che auguravano buon compleanno al principe.

“Buon compleanno al duca di Cambridge”, scrivono i duchi di Sussex, mentre sull’account ufficiale della coppia non appare alcun post specifico per l’evento. Questo ha fatto insospettire – e non poco – i sudditi e in tanti si sono serviti di questi auguri un po’ miseri per avvalorare la loro tesi: William e Harry sono in rotta di collisione.

