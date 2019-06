COME TI SPACCIO LA FAMIGLIA FILM – Come ti spaccio la famiglia è una commedia del 2013 diretta da Rawson Marshall Thurber con un cast ricco di firme hollywoodiane.

Thurber è un regista conosciuto per I misteri di Pittsburgh, Una spia e mezzo e il più recente Skyscraper.

In Come ti spaccio la famiglia vediamo tra i protagonisti Jennifer Aniston, Emma Roberts, Will Poulter, Ed Helms e Jason Sudeikis.

Di cosa parla il film? E qual è il suo cast? Vediamolo insieme.

Come ti spaccio la famiglia film | Trama

David spaccia marijuana e tra i suoi clienti si possono contare cuochi e mamme borghesi; nonostante la clientela variegata, David non ha mai incluso ragazzini tra i suoi potenziali clienti.

Peccato che siano proprio i ragazzini a mettergli i bastoni tra le ruote a un certo punto. Spacciandosi per buon samaritano e aiutando degli adolescenti con delle problematiche, viene aggredito da individui loschi che lo derubano e mettono in pessima posizione con il suo fornitore, con il quale adesso è in debito.

Per porvi rimedio, David deve scendere a compromessi con se stesso e aiutare il suo fornitore, Brad, con un pesante carico in arrivo dal Messico.

L’unico modo per gestire al meglio la situazione è coinvolgere i suoi vicini di casa: la cinica spogliarellista Rose, il suo cliente Kenny e l’astuta Casey diventano improvvisamente la sua finta famiglia; Rose sua moglie e i due adolescenti sono i suoi figli. Cosa potrebbe mai andare storto?

A bordo della roulotte, la famiglia Miller si dirige al confine meridionale degli Stati Uniti.

Come ti spaccio la famiglia film | Cast

Chi fa parte del cast di Come ti spaccio la famiglia? In primis abbiamo il protagonista David interpretato da Jason Sudeikis, conosciuto per film come Il cacciatore di ex, Amore a mille… miglia, Notte brava a Las Vegas: insomma un veterano delle commedie.

Al suo fianco la bellissima Jennifer Aniston, volto iconico degli anni ’90 per la sitcom Friends che di recente ha recitato in una pellicola Netflix Murder Mystery.

Emma Roberts interpreta la furba Casey, mentre Will Poulter interpreta Kenny.

Nel cast vediamo anche:

Ed Helms: Brad Gurdlinger

Nick Offerman: Don Fitzgerald

Kathryn Hahn: Edie Fitzgerald

Molly C. Quinn: Melissa Fitzgerald

Ken Marino: Todd

Laura-Leigh: Kymberly

Tomer Sisley: Pablo Chacòn

Thomas Lennon: Rick Nathanson

Matthew Willig: One Eye

Mark L. Young: Scottie P.

Luis Guzmán: Poliziotto messicano

Come ti spaccio la famiglia film | Streaming

Dove vedere Come ti spaccio la famiglia? Il film va in onda domenica 23 giugno 2019 in prima serata su Italia 1, il sesto canale del digitale terrestre che trovate al canale 6 del digitale terrestre.

Se non potete seguire il film in tv, ma vi piacerebbe seguirlo in diretta streaming, potete farlo tramite MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione gratuita dell’utente i suoi contenuti previa registrazione.