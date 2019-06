Caldo africano anticiclone | Meteo | Temperature | Alta pressione | 40 gradi

Caldo africano anticiclone | Dopo le grandinate delle scorse ore, è il turno dell’anticiclone africano, che porterà temperature fino ai 42 gradi.

Il grande caldo in arrivo da sud colpisce per prime le isole. Nel sud della Sardegna si registreranno punte di 40-42 gradi centigradi. Anche in Sicilia l’anticiclone si farà sentire con caldo e alte temperature.

L’ondata di caldo al nord Italia è prevista da mercoledì 26 giugno. Nei giorni successivi, da giovedì 27 giugno, clima bollente e aria irrespirabile su molte aree del paese. Le precipitazioni saranno pressoché assenti.

I picchi di 40 gradi si registreranno in molte aree del paese. L’ondata di caldo eccezionale riguarderà non solo l’Italia, ma arriverà addirittura fino al nord Europa, con picchi di 40 gradi anche a Parigi, Amsterdam, Londra e Monaco.

L’anticiclone africano si allontanerà a partire dalla prima settimana di luglio, quando l’alta pressione lascerà il posto a un clima più instabile, anche se molto caldo.