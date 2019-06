Alarm Phone barcone in difficoltà –Il sistema di allerta Alarm Phone ha comunicato tramite il suo profilo Twitter che una barca con 40 persone a bordo “in preda al panico” è in attesa di soccorso nel mar Mediterraneo.

“Circa due ore fa siamo stati chiamati da una barca in pericolo nella zona SAR maltese. La barca era partita dalla Libia più di 23 ore fa e trasportava circa 40 persone. Abbiamo avvisato le autorità maltesi poco dopo, alle 22.33. Rimaniamo in contatto diretto con la barca”.

“All’1:07 Malta ci ha inviato un’email di conferma che invierà una risorsa per salvare le persone in difficoltà”, si legge sul tweet di Alarm Phone.

“La barca è ancora in movimento, ma la gente è stanca ed esausta. Chiedono ripetutamente aiuto e quando arriverà qualcuno a salvarli”.

“Dov’è il salvataggio?”, chiede Alarm Phone alle 6 della mattina. “Barca ancora in mare e persone in preda al panico. Dicono che alcuni sono vicini alla morte – hanno bisogno di cure mediche immediate! La situazione è urgente ma Malta non ci sta informando sulle procedure #SAR. Sono stati informati di questo disagio nella zona della SAR maltese oltre 6 ore fa!”.

Il caso Sea Watch

Intanto la nave della Sea Watch 3 continua ad essere bloccata al largo delle coste di Lampedusa in attesa di un porto sicuro in cui sbarcare i migranti soccorsi 11 giorni fa.

Fin dall’inizio il Ministro degli Interni Matteo Salvini aveva deferito la nave ad entrare in acque italiane e nei giorni scorsi il leader della Lega ha scritto al premier Giuseppe Conte per ribadire la politica dei “porti chiusi” e chiedere che siano i Paesi Bassi a farsi carico della Sea Watch, visto che la nave batte bandiera olandese.

Nella lettera Salvini sostiene che la Ong ha tenuto una “condotta la cui gravità è resa palese dalla ferrea volontà” di far rotta verso l’Italia dopo aver rifiutato “il Pos (place of safety, porto sicuro, ndr) offerto dalle competenti autorità libiche”.