Aereo costretto a tornare a Londra, scortato da due caccia, a causa di una passeggera “esagitata”

Aereo Un aereo della compagnia Jet2 diretto in Turchia è stato costretto a tornare a Londra a causa di una passeggera esagitata. Il velivolo è stato scortato da due caccia della Raf, l’aeronautica britannica, fino all’aeroporto di Stansted, a Londra. Il quotidiano britannico The Guardian spiega che la 25enne a bordo è stata arrestata dalla polizia dell’Essex, con l’accusa di aggressione e messa in pericolo di un aereo.

Il volo era diretto a Dalaman ma è tornato indietro dopo che l’equipaggio ha allertato la sicurezza.

Dopo l’allarme, sono entrati in azione i due caccia Typhoon, che hanno infranto la barriera del muro del suono, provocando un boom sonico che ha spaventato la popolazione del nord-est della Greater London.

Tante sono state le chiamate al numero di emergenza da parte di cittadini che temevano una “esplosione”.

La compagnia Jet2 ha confermato l’accaduto, imputando quanto successo a una passeggera “estremamente esagitata”.