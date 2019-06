William Kate crisi | Le voci sul divorzio | Rose Hanbury | Tradimento

William Kate crisi – Le voci sulla crisi tra il principe William e Kate Middleton si rincorrono ormai da tempo.

Ad agitare le acque nella famiglia reale inglese è stato soprattutto il presunto tradimento di William, che avrebbe avuto una “scappatella” extraconiugale con l’ex modella Rose Hanbury, un tempo grande amica di Kate Middleton.

La Hanbury ha anche fatto uno sgarbo alla duchessa di Cambridge, presentandosi al ricevimento tenutosi in occasione della visita di Donald Trump a Londra.

William ha tradito Kate: spunta una foto clamorosa che testimonia le corna

Due giorni fa, Kate ha lanciato un messaggio in codice a William: ospite della trasmissione per bambini Blue Peter sulla CBB, Kate Middleton si è data al giardinaggio e ha raccolto un mazzo di fiori dalla simbologia molto forte.

Si tratta di una varietà nota sotto il nome di Sweet William che rappresenta i sentimenti di fiducia e lealtà. Non solo, quindi, un fiore con il nome di suo marito, ma anche, forse, un messaggio in codice per ricordargli su cosa si fonda il matrimonio.

La crisi, insomma, sembra essere reale. Secondo quanto scrivono i tabloid britannici, ad essere particolarmente allarmata per la piega che ha preso questo matrimonio è la regina Elisabetta.

Quest’ultima starebbe cercando di opporsi in tutti i modi a una separazione che è giudicata sempre più possibile dalla stampa britannica.

Elisabetta ritiene infatti che un divorzio metterebbe in cattiva luce la famiglia reale, già consumata nel corso degli anni da una serie di separazioni, tradimenti e scandali che hanno riguardato diversi suoi componenti.

La Regina vuole evitare a tutti i costi nuovi scandali, e lo avrebbe detto chiaro e tondo a William e Kate. Questi ultimi, quindi, per non contestare Elisabetta dovranno mettere da parte tutte le ruggini e le gelosie e provare a ripartire come la coppia felice che tutti i fan della famiglia reale si aspettano di vedere.