Scoiattolo tombino – Se l’è vista brutta uno scoiattolo, evidentemente in sovrappeso, rimasto incastrato per ore in un tombino di Dortmund in Germania. L’animale è stato notato da alcuni passanti che hanno visto la sua testolina spuntare dal buco del coperchio in ghisa mentre tentava di divincolarsi senza successo.

Per fortuna la disavventura poi ha avuto un lieto fine per il piccolo esemplare che è stato messo in salvo grazie all'intervento dei soccorritori. Inizialmente i primi tentativi di liberarlo non hanno portato a buoni risultati: da lì la decisione di rimuovere l'intera copertura del tombino con tanto di scoiattolo incastrato. Il roditore è stato così portato in una clinica veterinaria nelle vicinanze. Nel frattempo una pattuglia della polizia è rimasta a sorvegliare la fogna scoperta. I veterinari hanno prima anestetizzato lo scoiattolo visibilmente impaurito e poi sono riusciti a liberarlo dal tombino dopo circa un'ora di manovre. Lo scoiattolo poi è stato rimesso in libertà e se l'è cavata solo con qualche piccola escoriazione superficiale. Una storia che ricorda molto quella del topo rimasto incastrato anche lui in Germania, a Bensheim, lo scorso febbraio. Anche il quel caso l'animale in sovrappeso fu messo in salvo solo grazie all'intervento di una squadra di vigili del fuoco che lo liberarono solo dopo oltre 30 minuti di tentativi.