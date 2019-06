Piedi di Chiara Ferragni – Uno degli argomenti più cercati su Google quando si cerca la parola Chiara Ferragni sono i suoi piedi: ecco allora accontentati tutti i fan (e feticisti) della blogger e imprenditrice 32enne.

Stavolta è lo stesso Fedez a “darli in pasto” al web che, come prevedibile, si è scatenato tra commenti molto duri, ironie e parodie. L’accanimento verso i piedi della influencer cremonese è dovuto alla loro presunta bruttezza.

Il rapper milanese ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ha raggiunto in poco tempo quasi 700mila like e collezionato oltre 6mila commenti. “Gli occhi azzurri della mamma, per fortuna i piedi del papà” , si legge nella didascalia scritta da Fedez che non sembra essersi preoccupato delle conseguenze.

Un vero e proprio assist per i critici dei piedi di Chiara Ferragni che si sono letteralmente scatenati.

“Solo io lo vedo o il quarto dito di Chiara è enorme?”, domanda un follower. E ancora: “Il quarto dito sembra un’arancina”. Tra i vari si legge, “Film horror preferito: the ferragnez’s feet”, “Min**ia sono brutti veramente!”.

Un’altra utente ha scritto: “Dovrebbero bloccare questa foto per contenuti sensibili, che schifo!”. Insomma chissà come avrà preso questa mossa la Ferragni, spesso vittima degli haters anche per il suo seno giudicato troppo piccolo.

Chiara Ferragni blasta gli haters con una foto hot (delle sue “small boobs”)

Foto di Chiara Ferragni, Fedez e Leone su Instagram: i follower notano un particolare sul bimbo

Tutte le volte che i parlamentari si sono occupati di Fedez e Chiara Ferragni