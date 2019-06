Perù Brasile streaming live, diretta tv e replica: ecco dove vedere la partita della Copa America 2019

PERÙ BRASILE STREAMING TV – Sabato 22 giugno 2019 alle ore 21.00 (italiane) Perù e Brasile si affrontano in Brasile, gara valida la fase a gironi della Copa (o Coppa, per dirla all’italiana) America 2019, torneo a 12 squadre che vedrà le migliori nazionali del sudamerica (ma non solo) sfidarsi per la vittoria finale.

Dove vedere Perù Brasile in tv? Sky Sport o Dazn? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Dove vedere Perù Brasile in tv e live streaming

Perù Brasile verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. (IL SITO DI DAZN)

La piattaforma, specializzata in eventi sportivi live, ha infatti acquistato i diritti per l’Italia dell’intera Copa (o – per dirla all’italiana – Coppa) America 2019.

Calcio d’inizio alle ore 21.00.

Come sempre Dazn offrirà una copertura capillare dei suoi eventi. La Copa America 2019 vede in campo dodici nazionali, tra cui le due “ospiti” Qatar e Giappone.

La fase a gironi si concluderà martedì 25 giugno, mentre quella a eliminazione diretta inizierà venerdì 28 giugno con i quarti di finale. L’appuntamento con la finalissima, invece, è per domenica 7 luglio alle 22:00 dallo storico Stadio Maracanã di Rio de Janeiro, per scoprire la nazionale che succederà nell’albo d’oro al Cile, campione delle ultime due edizioni.

Non volete fare nottata per vedere la partita in streaming ma allo stesso tempo non volete perderla? Niente panico. Sempre su Dazn, grazie alla funzione on demand, potrete vederla in replica quando volete e da dove volete.

Perù Brasile streaming live | Le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Perù e Brasile per la sfida di Copa America di stasera, sabato 22 giugno 2019:

PERÙ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotun; Farfan, Cueva, Polo; Guerrero.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Filipe Luis, Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves; Casemiro, Coutinho, Arthur; Neres, Firmino, Richarlison.

