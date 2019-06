Penny Lane Madre Natura Ciao Darwin 7 | Chi è | Instagram | 22 giugno 2019 | Replica

Sarà anche una replica, ma come sempre anche la puntata di stasera di Ciao Darwin ha dimostrato di saper catturare l’attenzione dei telespettatori come pochi altri programmi: gran parte del merito, tuttavia, è di Penny Lane, la Madre Natura della puntata di oggi del programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

La puntata in onda stasera, sabato 22 giugno 2019, è infatti una replica della settima edizione della celebre trasmissione di Canale 5. Dopo il successo di Ciao Darwin 8, quest’anno, il Biscione ha infatti deciso di trasmettere anche alcune, selezionate puntate delle edizioni precedenti.

In questa puntata, che vede scontrarsi le squadre Integratori e Bucatini, spicca la presenza di questa bellissima modella bionda, di origini britanniche. Ma chi è Penny Lane? Quanti anni ha? Cosa fa nella vita? Scopriamolo insieme.

Penny Lane | Madre Natura | Chi è | Età

Penny Lane nasce in Inghilterra, precisamente a Cheshire, il 13 dicembre del 1994. La modella, dunque, oggi ha 24 anni, mentre nel momento della messa in onda della puntata (era il 2016) ne aveva solo 21.

Il suo nome è molto famoso, non tanto per quello che lei ha fatto nella sua ancora giovane carriera, ma perché è lo stesso della celebre via di Liverpool citata dai Beatles in una delle loro canzoni più celebri, l’omonima “Penny Lane”.

Fin da giovane la ragazza mostra spiccate doti fisiche e inizia quindi la carriera nel mondo della moda. Negli anni, sfila per famosi marchi come Giorgio Armani e Calvin Klein, per il quale gira anche uno spot.

In passato ha anche posato per una copertina di “Vanity Fair” accanto al nostro Tiziano Ferro, invidiatissimo in quell’occasione.

Penny Lane | Madre Natura | Vita privata | Instagram

Non si sa molto della vita privata di Penny Lane. Al momento, non si è a conoscenza di un suo eventuale fidanzato.

Sui suoi social network, infatti, la modella pubblica soprattutto foto che riguardano il suo lavoro: backstage fotografici e sfilate.

Su Instagram (qui il suo profilo ufficiale) conta oltre 50mila follower. Amante del fitness, la Madre Natura di Ciao Darwin di stasera ha anche una pagina ufficiale dedicata al benessere e all’alimentazione.