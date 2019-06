Oroscopo di oggi 22 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

Amici dell’Ariete, per voi è in arrivo un periodo mediamente positivo. La Luna in arrivo sul vostro segno vi porterà infatti in dono delle buone notizie. Fate il pieno di energie per affrontare al meglio la prossima settimana.

Anche per voi del Toro il weekend sarà foriero di belle novità. Per fortuna, il nervosismo dei giorni scorsi è alle spalle e vi augurate che stia tornando il buon umore. Occhio alle vostre relazioni, soprattutto in amore: è il momento di fare un passo in più?

Oroscopo di oggi 22 giugno 2019 | Gemelli

L’influenza della Luna vi renderà molto socievoli e allegri. Approfittatene per passare del tempo con alcuni amici che non vedete da molto tempo. Inoltre, perché non organizzare una bella serata, magari sfruttando un’iniziativa culturale nelle vostre vicinanze?

Il Sole entra nel vostro segno e vi aiuterà a far luce, è proprio il caso di dirlo, su alcune relazioni che ultimamente vi hanno dato molti pensieri. Alla fine, sarete chiamati a prendere una decisione importante. Cosa sceglierete?

Avete passato una settimana all’insegna dello stress. Vi rendete conto di masticare amaro in ogni momento della vostra giornata. Forse è il momento di distrarsi un po’? Magari con una persona cara, una di quelle che non vi tradiranno mai.

Oroscopo di oggi 22 giugno 2019 | Vergine

L’influenza di Venere sul vostro segno vi renderà poco lucidi in questo sabato. Prenderete una sbandata per una nuova persona che entrerà all’improvviso nella vostra vita, ma sarete voi stessi consapevoli che non potrà mai diventare una cosa seria. Temporeggiate.

Avete avuto qualche contrasto di troppo in famiglia nell’ultima settimana, ma oggi è il giorno giusto per il dialogo. Riuscirete così a sanare tutte le incomprensioni e vi proietterete verso un sabato sera molto divertente.

Da qualche giorno vi state interrogando se la vostra vita, così come l’avete organizzata fino a ora, abbia un senso. La risposta è sempre sì. Ci sono alcune cose da sistemare, ma con l’aiuto delle stelle e delle persone a voi care ci riuscirete. Già da oggi noterete qualche miglioramento.

Oroscopo di oggi 22 giugno 2019 | Sagittario

Oggi avete la testa tra le nuvole e potreste anche dimenticare qualcosa di importante, soprattutto se ha a che fare con il partner. Riuscirete però, grazie alla vostra intraprendenza, a evitare una brutta discussione e a farvi perdonare. Riuscite a correre ai ripari, ma la prossima volta potreste non essere così fortunati.

Sono giorni decisivi per il vostro futuro. Avete ricevuto un’offerta di lavoro importante, ma lontano da dove si trova attualmente il vostro cuore. Che fare? Il momento della scelta si avvicina, ma in fondo in fondo sapete già cosa è meglio per voi. Abbiate coraggio.

È un giorno importante per ripensare ad alcuni errori del passato e provare a rimettersi in gioco. Spesso tenete le vostre emozioni sotto controllo, ma oggi le stelle vi consigliano a lasciarle libere. Soprattutto se siete vicini alla persona che vi fa battere il cuore.

Il Sole, con la sua influenza, vi renderà molto più responsabili verso voi stessi e gli altri. Passate la giornata cercando di rilassarvi il più possibile. Ricaricate le batterie, perché la prossima sarà una settimana molto impegnativa.

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

