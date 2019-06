Oroscopo di domani | 23 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 23 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, domenica 23 giugno 2019:

Oroscopo di domani domenica 23 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Continua il vostro weekend totalmente votato al relax. Staccate il telefono, non ci siete per nessuno se non per quella persona speciale che vi fa battere il cuore e stare tanto bene. Approfittate del vostro ottimo umore per passare una giornata diversa. Magari al mare?

In questa domenica voi del Toro sentirete qualche riflesso di solitudine. Quale può essere la cura? Una sola, alzare il telefono e contattare qualcuno che vi fa stare bene. Che sia un amico, un familiare, un amante. L’importante è togliersi di dosso questo velo di malinconia.

Oroscopo di domani 23 giugno 2019 | Gemelli

In questo weekend vi siete resi conto che le vostre finanze non versano proprio in condizioni floride. Vorreste guadagnare di più, ma il vostro lavoro non ve lo permette. Perché non sfruttare questo giorno di riposo per guardarvi meglio attorno?

Dopo settimane vissute in sordina, aspettando buone notizie che poi non sono mai arrivate, finalmente avete deciso di tirare fuori la testa dalla sabbia, a prescindere delle condizioni climatiche. Poi, avete scoperto che splende un bel sole: la vostra ritrovata allegria troverà sfogo in momenti davvero divertenti con chi vi vuole bene.

In questo weekend la parola d’ordine è solo una: riposo. È stata una settimana intensa, dove il lavoro vi ha rubato tutto il tempo a vostro disposizione, anche un po’ a discapito della vostra famiglia. Usate questa domenica per farvi perdonare: organizzate qualcosa di originale e lasciate tutti a bocca aperta.

Oroscopo di domani 23 giugno 2019 | Vergine

Le stelle vi consigliano di buttarvi un po’ di più nelle situazioni che suscitano il vostro interesse. Spesso partite col freno a mano tirato per paura di alcune delusioni, ma forse adesso è arrivato il momento di non pensare troppo alle conseguenze. Anche sul lavoro, dove vi sentite stanchi di sopportare ingiustizie.

Lavorate molto, ma non ricevete mai una gratificazione da parte dei vostri superiori. La cosa è frustrante, ma col vostro carattere non fate altro che continuare a impegnarvi per farvi notare. La buona notizia è che tra non molto i vostri sforzi saranno premiati. Nel frattempo, ritroverete un amico di vecchia data.

La vostra testa è un vero e proprio caos. Amore, lavoro, soldi: in questo momento tutto per voi è in discussione. Siete alla ricerca di nuove certezze, ma invece non fate che perdere quelle poche che avevate già. Il risultato è un certo nervosismo, che sembra non placarsi mai. Aspettate momenti migliori.

Oroscopo di domani 23 giugno 2019 | Sagittario

Ultimamente niente sembra andare come previsto, soprattutto perché per ogni cosa voi create sempre aspettative altissime. Eppure, questa giornata sarà foriera di buone notizie, soprattutto dal punto di vista delle finanze. Una bella gratificazione è in arrivo?

Finalmente la vostra vita sembra prendere una piega diversa, sicuramente più piacevole. Ogni scelta tuttavia, anche la più felice, comporta delle rinunce. Ed è un po’ quello che sta succedendo a voi. Nonostante ciò tirate dritto per la vostra strada: le persone veramente speciali vi staranno a fianco in ogni circostanza.

Ultimo giorno di riposo prima di una settimana fitta di impegni e con un ritmo altissimo. Cosa fare? Entrare in modalità divano o dedicare del tempo ai propri hobby? Qualunque sia la vostra scelta, le stelle saranno dalla vostra parte. Passerete momenti molto divertenti.

Vi sentite invasi da una grande vena creativa: date una rinfrescata alla casa, fate un grosso cambiamento nei vostri armadi, oppure uscite e organizzate qualcosa di particolare con i vostri amici. Occhio però a qualche malinteso in famiglia che potrebbe rovinare l’atmosfera.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 23 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

