Oroscopo Branko: le previsioni per la giornata di oggi sabato 22 giugno 2019

Abbiamo già detto che l’estate sarà impegnativa per il fisico e la mente, iniziate a programmare razionalmente attività, affari, le tante cose che dovrete sistemare in casa, famiglia. Il mondo privato è in evidenza dal mattino, con Luna in Acquario, pure qualche noia nella salute, ma poi l’atmosfera migliora. Sole in Cancro, Marte e Mercurio grandiosi per viaggi, ricerche, entro il 30 nuovi amanti.

Oroscopo Branko 22 giugno 2019 | Sagittario

Fisicamente vi sentite un po’ appesantiti, la pelle non ha la solita luminosità, siete ossessionati dai capelli ma avete tale luce negli occhi che riuscite a stregare chiunque.

Il Sole non è più opposto, ma Luna diventa un po’ aggressiva nel pomeriggio in Pesci, voi state tranquilli e fiduciosi, martedì ultimo quarto in Ariete apre nuove belle corse, per non dire dei doni di Mercurio e Marte in Leone…

Siamo in estate, ma per vivere la vera atmosfera estiva bisogna attendere il cambio di alcuni pianeti che presentano ostacoli nella realizzazione professionale.

Responsabili dello scontento Mercurio e Marte ancora in Cancro, ma l’ingresso in Leone è vicino, oggi avete l’aiuto di Luna generosa per sistemare una questione finanziaria (pure con coniuge). Chiarite entro il 25. Amici alleggeriscono.

Nel passaggio dalla primavera all’estate occupate un posto privilegiato grazie alla presenza della Luna, ancora stamattina nel segno. Mentre il Sole comincia a mettervi in luce nel mondo del lavoro, e Giove a portarvi un nuovo ingaggio-affare-collaborazione,Venere è la più bella di tutti. Prima attrice del week end dalle iniziative in campo pratico ad incontri passionali, degni di voi.

Tutto il meglio per voi. Il primo trigono, meraviglioso, tra Luna e Sole inizia nel pomeriggio e vi accompagna fino a martedì con ultimo quarto nel segno dei soldi. Entrate finanziarie annunciate dalla capacità commerciale, imprenditoriale di Mercurio-Urano e si parla di somme alte, proprietà consistenti.

Senso degli affari e provocazioni professionali fanno centro! Il cuore l’avete già donato.

