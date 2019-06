Lei non è tua figlia film | Rai 2 | Trama | Cast | Streaming | Trailer

LEI NON È TUA FIGLIA FILM – Volete passare la serata di oggi, sabato 22 giugno 2019, sul divano e davanti alla tv ma non siete interessati alla partita tra Belgio e Italia Under 21? Fate zapping e non trovate appetibile neanche l’ennesima replica di Ciao Darwin? Non preoccupatevi, per fortuna il palinsesto televisivo di stasera offre anche, come valida alternativa, un film di livello.

Stiamo parlando di Lei non è tua figlia, appassionante thriller drammatico datato 2015 che viene trasmesso questa sera, a partire dalle 21.05, su Rai 2. Il film, girato in Canada, è stato diretto da Jason Bourque. Il titolo originale è “Stolen Daughter”.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Lei non è tua figlia, film in programmazione tv stasera, 22 giugno 2019.

Lei non è tua figlia | La trama del film

Ma di cosa parla la trama di Lei non è tua figlia? Qual è la storia raccontata in questo thriller poliziesco del 2015? Il film tratta il tema del rapimento di una minorenne e dura circa un’ora e mezza.

La protagonista della pellicola è Stacey Wilkins, detective specializzata in ritrovamento di minorenni scomparsi, che nella vita di tutti i giorni è anche una madre. Il suo modo scientifico di approcciarsi ai casi di cui si occupa quotidianamente viene messo improvvisamente in discussione quando è proprio la giovane figlia a essere rapita.

La detective, troppo coinvolta, viene subito estromessa dal caso, anche perché al termine di una recente indagine si è procurata addirittura uno stress post-traumatico.

Ma la donna non accetta di essere messa da parte e stare a guardare i colleghi mentre è in gioco la vita della figlia. Dunque, in gran segreto, conduce le sue indagini parallele. Prima che per la sua bambina sia troppo tardi.

Lei non è tua figlia | Il cast

Il film, girato completamente in Canada, vanta un cast di tutto rispetto, arricchito dalla presenza – nel ruolo di protagonista assoluta – dell’attrice Andrea Roth, nota per il suo ruolo nella serie tv Rescue me.

Tra gli altri attori figurano Rachel Hayward, Sarah Dugdale, Steve Bacic e Keith MacKechnie.

Lei non è tua figlia | Dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere il film di stasera in tv? Facile, come già anticipato, Lei non è tua figlia va in onda su Rai 2. Trovate il canale al tasto 2 (o 502, in HD) del vostro digitale terrestre, o in alternativa al tasto 102 del vostro decoder Sky, se siete abbonati.

Tuttavia, se non riuscite a vedere il film in tv, ma comunque non volete perdervelo, potete sempre gustarvelo in streaming. Come? Niente di più facile, grazie a RaiPlay, l’app (disponibile anche come sito internet) di streaming della televisione pubblica nazionale. Per vedere Lei non è tua figlia vi basterà registrarvi con la vostra mail (è completamente gratis) e poi vedere in diretta streaming cosa va in onda su Rai 2, in questo caso proprio il thriller in questione.

Lei non è tua figlia | Trailer

Di seguito, il trailer ufficiale del film in onda stasera su Rai 2: