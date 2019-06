Crisi tra Kate e William, spunta un patto segreto che la duchessa pretese prima del matrimonio

Kate e William in crisi – Ormai non è più un segreto che i duchi di Cambridge William e Kate stiano affrontando un momento di crisi nel loro matrimonio. I tabloid inglesi avanzano con insistenza l’ipotesi che ci sia un’altra donna a far girare la testa al futuro re d’Inghilterra.

Si tratta di Rose Hanbury, ex amica del cuore della duchessa che, stando alle indiscrezioni, sarebbe anche lei in crisi con il marito David Cholmondeley. Insomma un periodo buio per il primogenito di Carlo e Diana: già nel 2007 Kate e William ebbero una crisi quando ancora non erano sposati.

La coppia reale, dopo quello scoglio, tornò però insieme senza che fossero mai resi noti i dettagli del loro riavvicinamento. Ora invece è spuntata una novità importante: un libro, recentemente pubblicato, a firma di una delle maggiori esperte della Royal Family Katie Nicholl.

Nella sua biografia dal titolo “Kate: The Future Queen” la giornalista racconta di un presunto patto segreto tra il principe William e Kate siglato proprio nel momento del riavvicinamento della coppia.

“Kate voleva più sicurezza in merito al futuro che l’attendeva, ma Will non era ancora pronto per convolare a nozze nell’imminente”, riporta la fonte. Una volta decisosi a tornare con la duchessa, la stessa gli avrebbe chiesto più sicurezze per il futuro, prima su tutte, il matrimonio.

Ed ecco così l’accordo raggiunto durante una vacanza alle Seychelles: “Lì, su quell’isola paradisiaca – ha scritto Katie Nicholl – il principe William promise a Kate Middleton il futuro della loro relazione. Per la prima volta, parlarono realmente di matrimonio e, sotto il manto della notte e con l’oceano davanti, strinsero un patto: si sarebbero sposati”.

In realtà poi la proposta arrivò ben tre anni dopo. Un amico della coppia avrebbe rivelato alla biografa reale che “William non era ancora pronto per sposarsi. Promise il suo impegno e disse che non l’avrebbe delusa. E lei accettò il compromesso, che lo avrebbe aspettato”.

