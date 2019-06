L’Italia Under 21 si qualifica se… Le combinazioni | Semifinali Europei 2019

L’Italia Under 21 si qualifica alle semifinali degli Europei 2019 se… Non è così facile comprendere le regole che stabiliscono il passaggio dalla fase a gironi a quella a eliminazione diretta dei campionati europei Under 21 in corso in questi giorni nel nostro paese.

Gli Europei destinati ai più giovani, a differenza di quelli per le Nazionali maggiori, non sono composti da un alto numero di squadre. Sono in tutto 12 infatti le compagini che si contendono il titolo di campione d’Europa Under 21, divise in tre gironi.

Ne consegue che, subito dopo la fase a gironi, si accede direttamente alle semifinali. Alle quali si qualificano le tre Nazionali vincitrici del loro girone, più la migliore seconda. Ed è qui che bisogna prendere la calcolatrice… Soprattutto adesso che manca l’ultima partita dei gironi, quella decisiva per i verdetti finali.

L’Italia Under 21 si qualifica se… | La situazione della nostra Nazionale

Dovranno prendere la calcolatrice anche tutti i tifosi dell’Italia. La nostra Nazionale Under 21, data come favorita principale per la vittoria finale degli Europei, finora ha fatto più fatica del previsto. Dopo la splendida vittoria per 3-1 sulla Spagna, infatti, è arrivata una sconfitta per 1-0 contro la Polonia.

Una sconfitta che ha complicato molto le cose. Questa sera, sabato 22 giugno 2019, l’Italia sfida nell’ultima partita del girone A il Belgio, già eliminato dal torneo. Mentre la Polonia gioca proprio contro la Spagna.

Al momento, la classifica del girone A recita: Polonia a punteggio pieno con 6 punti, Italia e Spagna a 3 punti, Belgio a 0.

L’Italia Under 21 si qualifica se… | Come accedere alle semifinali

Le vie per arrivare alle semifinali, per l’Italia, sono essenzialmente due: arrivare prima nel suo girone o laurearsi come migliore seconda di tutto l’Europeo. In entrambi i casi, è necessario innanzitutto battere stasera il Belgio.

Nel primo caso, oltre alla vittoria dell’Italia sul Belgio serve che anche la Spagna faccia lo stesso con la Polonia. In questo modo, infatti, Italia, Polonia e Spagna arriverebbero tutte a 6 punti. A questo punto, secondo il regolamento Uefa conta la differenza reti esclusivamente nelle partite che hanno coinvolto le squadre in questione (seguita dal maggior numero di gol segnati nelle medesime partite e poi dalla differenza reti totale).

In questa speciale classifica, l’Italia è a +1, visto che ha vinto 3-1 con la Spagna e perso 1-0 con la Polonia; il saldo di Spagna e Polonia, invece, si conoscerà solo dopo la partita di stasera tra le due Nazionali: perché l’Italia sia prima nel girone, la Spagna dovrebbe vincere però con massimo due gol di scarto.

Qualora invece la Spagna vincesse con tre gol di scarto, entreremmo nel secondo caso, ovvero con l’Italia che arriva seconda nel girone. Questo perché anche la Spagna arriverebbe a +1 nella classifica della differenza reti negli scontri diretti e quindi subentrerebbe il secondo criterio (maggior numero di gol segnati negli scontri diretti): la Spagna sarebbe a 4, l’Italia a 3.

A questo punto, bisognerebbe guardare i punti delle seconde classificate degli altri due gironi. Se l’Italia con 6 punti è la Nazionale che ha ottenuto più punti tra le seconde, passa in semifinale. Se ci sono più squadre a 6 punti, invece, conterà soltanto la differenza reti totale.

Ed è questo il motivo per cui l’Italia, questa sera, non soltanto dovrà battere il Belgio. Ma per sicurezza dovrà farlo segnando più gol possibili.

