Francesco Nozzolino chi è | Ciao Darwin | Avanti un altro | Mi piace la Zucchina

Tutti gli appassionati dei programmi di Paolo Bonolis lo conoscono già da tempo, perché da quanto Francesco Nozzolino è arrivato in tv, grazie a Ciao Darwin, ha sempre trovato il modo di far parlare di sé.

Vuoi che la presenza decisamente fuori dal comune, vuoi per la fantasia e l’autoironia, vuoi per la totale assenza di freni inibitori. In poco tempo, dunque, Francesco Nozzolino è diventato uno dei volti più amati della tv e soprattutto di Canale 5. Nonché un seguitissimo influencer sui social network, Instagram in primis.

Questa sera, sabato 22 giugno 2019, il pubblico italiano rivedrà l’esordio in tv di Nozzolino, durante una delle puntate – la seconda, per la precisione – di Ciao Darwin 7, la penultima edizione dell’amatissimo programma con Bonolis e Luca Laurenti, trasmesso per la prima volta nel 2016.

Da qualche settimana, infatti, Canale 5 sta mandando in onda alcune repliche di vecchie puntate di Ciao Darwin, dopo lo strepitoso successo negli ascolti tv dell’ultimissima edizione, la numero 8, trasmessa fino a qualche settimana fa.

Ciao Darwin 7 La resurrezione: questa sera la replica della puntata Integratori vs Bucatini

Ma chi è dunque Francesco Nozzolino? Cosa faceva prima di diventare famoso? Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Francesco Nozzolino | Chi è | La morte della madre

Francesco Saverio Nozzolino è nato a Sarno, in provincia di Salerno, il 3 gennaio 1990. Si è diplomato al liceo scientifico della sua città natale e poi ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza all’università di Fisciano.

Fin da giovane è stato sempre sovrappeso, ma come da lui stesso raccontato in un’intervista al settimanale Nuovo Tv, è stato un evento ben preciso a cambiargli la vita, trascinandolo nel vortice dell’obesità.

Nel marzo 2011, la madre – cardiopatica da tempo – è morta improvvisamente, dopo aver provato a telefonare al figlio. Francesco Nozzolino, dunque, si è sentito profondamente in colpa per non aver risposto. E da allora ha iniziato a trovare il conforto che cercava nel cibo.

Francesco Nozzolino | Chi è | Peso

Da allora, Nozzolino è ingrassato sempre di più. Fino ad arrivare a pesare ben 171 chili.

Grazie al successo in tv, però, oggi l’influencer vive meglio la sua obesità, anche se ha dichiarato più volte in tv di voler tentare di dimagrire.

Francesco Nozzolino | Il successo a Ciao Darwin

La sua primissima esperienza nel mondo dello spettacolo è avvenuta quando è stato scritturato per recitare in The Lady, la web serie di Lory Del Santo.

Tuttavia, come anticipato, è stata la sua presenza a Ciao Darwin 7 a dargli una grandissima popolarità. Nella puntata nella quale si scontravano le squadre Integratori vs Bucatini (in onda in replica su Canale 5 stasera, 22 giugno 2019), lui si è fatto conoscere come “Bucatino”, scatenando l’ilarità del pubblico in studio e a casa.

Lui stesso ha dichiarato come il programma di Bonolis gli abbia cambiato la vita: “All’inizio di tutto, le persone mi conoscevano come il “bucatino” di Ciao Darwin, quell’avventura ha portato tanta fortuna nella mia vita, soprattutto tanti cambiamenti”, ha dichiarato in un’intevista a Blitzquotidiano.

“Prima ero un comune mortale che passeggiava tra le strade del paese, ora mi sento come Belen, anzi, il suo alter ego, BALEN!”, ha anche affermato Nozzolino con la consueta ironia.

La moglie di Paolo Bonolis a TPI: “Ciao Darwin è maschilista”

Francesco Nozzolino | Avanti un altro

Bonolis, dopo l’esperienza a Ciao Darwin, ha voluto Nozzolino con sé anche in un altro suo programma di successo, “Avanti un altro”, in onda nel pomeriggio su Canale 5 per diverse stagioni.

Nel game show, Nozzolino veste i panni di XXXL, personaggio singolare sempre vestito con abiti succinti.

Penny Lane, ecco chi è la Madre Natura di stasera nella replica di Ciao Darwin 7

Francesco Nozzolino | Vita privata

Nozzolino ha dichiarato apertamente in tv di essere omosessuale. Una cosa che il padre non ha ancora accettato. Non si sa, al momento, se il ragazzo è impegnato in una relazione amorosa.

Una curiosità che lui stesso ha raccontato è che ama fare i lavori di casa. Si definisce un casalingo e ama pulire casa e occuparsi del bucato.

Francesco Nozzolino | Social | Instagram

Nozzolino è divenuto in pochi anni un vero e proprio influencer. Ha un proprio canale Youtube, sul quale carica video sempre pieni di autoironia.

E soprattutto ha un profilo Instagram molto seguito (oltre 40mila follower).

Francesco Nozzolino | Il tormentone trash “Mi piace la zucchina”

Negli anni, Nozzolino si è reso protagonista anche di una discutibile hit musicale. È lui infatti l’autore e l’interprete della canzona “Mi piace la zucchina”.

Nel testo della canzone, l’influencer parla di alimentazione, ma con un’accezione ironica e con dei chiari riferimenti sessuali.

Su Youtube, il video ha superato le 450mila visualizzazioni.