L’incredibile fotografia che sembra uscita da una scena de “Il re leone”

L’incredibile fotografia che ricorda una scena del cartone animato “Il re leone”

Fotografia scena re leone – Musafa e Simba, i protagonisti del cartone animato Il re leone, che prossimamente farà il suo ritorno al cinema in una versione live action, esistono davvero.

Lo dimostra un’istantanea che la fotografa francese Sabine Bernert ha realizzato all’interno della Riserva Nazionale Masai Mara del Kenya.

Nell’immagine si vedono un leone e il suo cucciolo mentre si stringono in un tenero abbraccio.

Secondo quanto dichiarato dalla fotoreporter, che si era recata nella riserva per scattare alcune foto di animali selvatici per un libro di bambini, il papà camminava da solo in mezzo all’erba quando è stato raggiunto dal suo cucciolo.

Il leoncino ha tentato di avvicinarsi al padre di soppiatto, ma è stato scoperto dal genitore.

Da lì sono partite le effusioni immortalate nella fotografia.

Poi, ha affermato la Bernert, i due hanno cominciato a giocare, rincorrendosi e saltandosi addosso.

“La cosa che adoro di questa foto è il contrasto tra la forza bruta e la gentilezza del leone adulto” ha dichiarato la fotografa.

In molti, soprattutto in rete, non hanno potuto fare a meno di paragonare l’istantanea a una delle tante scene presenti ne Il re leone, il cartone animato della Disney uscito nel 1994.

Vincitrice anche di due premi Oscar, la pellicola animata racconta la storia del cucciolo di leone Simba, il quale, dopo la morte del padre Mufasa, è costretto ad abbandonare il branco nella savana.

Una volta adulto, però, Simba tornerà dalla sua famiglia e affronterà il responsabile della morte del suo papà.