Calabria: la dignità di un uomo del Sud Italia in una foto diventata virale

Foto uomo del Sud diventata virale – Un uomo anziano del Sud Italia che, accostato al muro di un piccolo borgo della Calabria, aspetta che qualcuno gli compri le nespole appena raccolte dalla campagna.

In questa semplice, ma potente fotografia scattata da Francesco Mangialavori c’è tutta la dignità del Sud Italia, motivo per cui l’istantanea in breve tempo è diventata virale ottenendo migliaia di like e condivisioni sui social.

“La giacca, la camicia, la salita in paese dopo la campagna… La dignità di un uomo d’altri tempi” recita così la didascalia che Francesco Mangialavori, fotografo per passione, ha scelto a descrizione della sua istantanea, realizzata il 20 giugno scorso a Civita, borgo della Calabria con meno di 1000 abitanti.

La fotografia, condivisa sul profilo Facebook di Federico, in breve tempo ha spopolato sui social ed è stata commentata da centinaia di persone.

Secondo alcuni dei commenti, che si possono leggere sotto l’istantanea, nella fotografia c’è tutta la semplicità e la dignità del Sud, ma anche un racconto di una parte d’Italia, quella dei piccoli centri, dove il tempo sembra essersi fermato.

In un mondo, quello virtuale, dove troppo spesso ci si ritrova a fare i conti con odio e violenza verbale, sapere che una semplice fotografia riesce ancora suscitare così tanta emozione e commozione, fa ben sperare per il futuro.