Elisa Isoardi gabbiani – Elisa Isoardi si è lasciata andare a un duro sfogo contro i gabbiani di Roma colpevoli di essere animali sempre più aggressivi.

“Mi sembrava di essere a ‘Jurassic Park’ dove gli attacchi arrivano sia dal cielo che dalla terra con questi gabbiani-Condor che sono anche abbastanza volenti!”, ha spiegato all'”AdnKronos“.

La conduttrice ha raccontato di un episodio in particolare che l’ha colpita: “Ho preparato la colazione al mio cagnolino Zenit che mangia carne tritata e per farla raffreddare l’ho messa sul davanzale fuori dalla finestra. Stamattina mi sono accorta che il gabbiano mi aveva finito tutta la pappa di Zenit. Se i gabbiani sono arrivati ad essere così spaventosi ed enormi vuol dire che di cibo in città, tra i rifiuti, ce n’è!!”.

Uno sfogo che arriva qualche giorno dopo quello di un suo ex, il vicepremier Matteo Salvini, che si era scagliato contro i gabbiani durante una diretta Facebook. “Sono sul tetto del ministero a Roma e sono a rischio – aveva detto il leader leghista – qui ci sono dei gabbiani che sono degli F35, sembrano dei pterodattili”.

Effettivamente il problema di questi volatili a Roma è sempre più preoccupante in quanto il numero sta raddoppiando.

“Ogni giorno – raccontano dalla Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) così come riportato dal ‘Messaggero‘ – riceviamo dalle 100 alle 200 chiamate al giorno per richiesta di assistenza per questi uccelli attratti dalla grande quantità di immondizia riversata in strada e testimoniata ogni giorno dalle denunce di cittadini in moltissimi quartieri di Roma: da nord a sud”.

