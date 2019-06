Ciao Darwin la resurrezione | Stasera | 22 giugno 2019 | Canale 5 | Madre Natura | Integratori contro Bucatini

CIAO DARWIN 7 LA RESURREZIONE – Il pubblico italiano non si stufa mai di Ciao Darwin. Dopo lo straordinario successo dell’ottava edizione del simpatico programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, infatti, Mediaset ha deciso di lanciare in prima serata anche una serie di repliche della scorsa edizione.

Così, già da sabato 15 giugno, vanno in onda le vecchie puntate dell’edizione numero 7 di Ciao Darwin, denominata La resurrezione e andata in onda per la prima volta nel 2016.

Anche stasera, sabato 22 giugno 2019, in prima serata su Canale 5 (a partire dalle 21.20) arriva dunque in replica un’altra divertente puntata di Ciao Darwin 7.

La moglie di Paolo Bonolis a TPI: “Ciao Darwin è maschilista”

Quale sarà la sfida di questa sera? Chi saranno i capitani? E, soprattutto, chi sarà la bellissima Madre Natura? Ecco tutte le risposte.

Ciao Darwin la resurrezione | Stasera | Anticipazioni 22 giugno

Nella puntata di oggi, sabato 22 giugno 2019, si sfideranno due squadre a dir poco originali: Integratori contro Bucatini.

Come si evince dal nome, dunque, ci sarà da una parte il popolo di chi tiene al proprio fisico, si allena in palestra e mostra i suoi muscoli; dall’altra, chi preferisce sollevare le forchette al posto dei pesi, sottolineando come sia più importante essere belli dentro.

Le due squadre avranno due capitani – anzi, due capitane – d’eccezione: da un lato Maddalena Corvaglia, dall’altro Francesca Cipriani.

Francesca Cipriani sgancia la bomba a TPI: “Walter Nudo è gay. Ecco l’identikit del fidanzato”

Come in ogni puntata, le due squadre si sfideranno nelle consuete prove: “a spasso nel tempo”, “faccia a faccia”, “prova coraggio” e sfida finale con tanto di quiz all’interno dei cilindroni.

Chi vincerà questa divertentissima puntata di Ciao Darwin la resurrezione? Per tutti gli amanti del programma di Bonolis, quella di stasera sarà un’ottima occasione per rivedere una puntata di qualche anno fa, dopo il grande successo dell’edizione appena conclusa.

Penny Lane, ecco chi è la Madre Natura di stasera

Ciao Darwin la resurrezione | La Madre Natura di stasera

Ma non c’è solo grande attesa per il divertimento e le scene comiche dei concorrenti. Come sempre, tutto il pubblico da casa e quello in studio – soprattutto quello maschile – è in fervente attesa di vedere chi sarà la Madre Natura di questa puntata.

La bellissima modella, titolare del meccanismo della casualità (quello che sceglie, prima di ogni gioco, i concorrenti di entrambe le squadre, semplicemente tramite la rotazione del mappamondo) è da sempre un punto di forza di Ciao Darwin. E non sarà da meno nella puntata di stasera, 22 giugno 2019.

La Madre Natura di stasera è una modella di origini britanniche, Penny Lane. Bionda, occhi azzurri, fisico giunonico, Madre Natura è pronta a fare impazzire gli spettatori.

L’appuntamento dunque è per le 21.20 su Canale 5.

Ciao Darwin la resurrezione | Dove vederlo in tv e in streaming

Come sempre, Ciao Darwin andrà in onda su Canale 5 (tasto 5 o 505 – in HD – del vostro digitale terrestre). Per i possessori di Sky, il canale è disponibile anche al tasto 105 della pay-tv.

Non sarete in casa durante la trasmissione? Niente paura, potete sempre vedere il programma in live streaming sulla piattaforma apposita Mediaset Play. Disponibile sia sull’omonima app, sia sul sito ufficiale, Mediaset Play è completamente gratis. Vi basterà registrarvi (con social o mail) e poi godervi lo spettacolo del programma.