Belgio Italia U21 streaming live e diretta tv: ecco dove vedere la partita dell’Europeo Under 21 2019

BELGIO ITALIA U21 STREAMING TV – Stasera, sabato 22 giugno 2019, alle ore 21 l’Italia Under 21 affronta al Mapei Stadium di Reggio Emilia i pari età del Belgio, gara valida per la fase a gironi dell’Europeo Under 21 2019 che si disputa nel nostro Paese.

Partita importantissima: da dentro o fuori per gli azzurrini che devono assolutamente vincere per proseguire l’avventura europea. Quella di oggi infatti è la terza e ultima partita del girone A: nel match di esordio, la nostra Nazionale ha sconfitto per 3-1 la Spagna, mentre nel secondo è stata battuta per 1-0 dalla Polonia. Oggi all’Italia servono solo i tre punti, oltre che qualche buona notizia dagli altri campi: alle semifinali, infatti, accedono solo le prime dei tre gironi, più la migliore seconda.

L’Italia Under 21 si qualifica se… Tutte le combinazioni per accedere alle semifinali degli Europei 2019

Ma dove vedere Belgio Italia U21 in tv e in live streaming? Sky Sport o Dazn? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’EUROPEO UNDER 21 2019

Belgio Italia U21 streaming live: dove vedere la partita in diretta tv | Europeo Under 21 2019

La sfida tra il Belgio e l’Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 – in HD – del vostro telecomando, o 101 se avete un decoder Sky).

Previsto un ampio pre e post partita con ospiti, interviste e tanto altro. Calcio d’inizio alle ore 21.

I CONVOCATI DI GIGI DI BIAGIO PER L’EUROPEO

Dove vedere Belgio Italia in live streaming | Europeo U21 2019

La partita dell’Europeo U21 sarà trasmessa anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione con mail o un account social network, RaiPlay.it.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno le partite dell’Europeo Under 21 in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

IL CALENDARIO DELL’EUROPEO UNDER 21 2019

Belgio Italia U21 streaming live | Le probabili formazioni | Chi gioca stasera?

Chi gioca stasera? Ecco le probabili formazioni della sfida dell’Europeo Under 21 tra Belgio e Italia in programma oggi alle ore 21:

BELGIO UNDER 21 (4-2-3-1): 12 De Wolf; 2 Cools, 13 Bushiri, 3 Bornauw, 22 Cobbaut; 14 Omeonga, 23 Mangala; 7 Mbenza, 6 Bastien, 11 Lukebakio; 10 Schrijvers

Allenatore: Johan Walem

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): 22 Meret; 2 Calabresi, 13 G. Mancini, 6 A. Bastoni, 12 Dimarco; 18 Barella, 10 Mandragora, 7 Lo. Pellegrini; 14 F. Chiesa, 9 Cutrone, 20 Kean

Allenatore: Luigi Di Biagio

Belgio Italia streaming live | Le parole del ct Gigi Di Biagio

L’allenatore della Nazionale U21 Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa in vista della delicatissima sfida contro il Belgio. Queste le sue parole:

“È obbligatorio crederci. Abbiamo tutte le possibilità per potercela fare. Il morale? Buono, domani sarà al massimo, siamo già ripartiti dopo la Polonia. Non vincere l’Europeo sarebbe un fallimento? Tanti hanno detto che avremmo vinto in scioltezza, poi abbiamo visto quanto sono forti le altre. Certo è che se non dovessimo raggiungere le semifinali non avremmo fatto un buon lavoro. Il mio futuro, comunque, non dipende dall’esito di questo torneo”, ha detto.

E sul Belgio, prossimo avversario, già eliminato dalla competizione: “Il Belgio è una grandissima squadra, stranamente a 0 punti. Non sarà facile. Come affrontarli? Non posso svelare tutto, le soluzioni le abbiamo e ne abbiamo tante, valuterò un paio di giocatori per capire se potranno essere presenti o meno. Metterei la firma per ripetere la prestazione vista contro la Polonia, migliorando ovviamente la precisione”.

Ciò che è certo è che l’Italia Under 21 non farà calcoli in campo, ma scenderà in campo per vincere con il maggiore scarto possibile: “Sappiamo bene – ha dichiarato Di Biagio – che dobbiamo vincere e aspettare quello che succede nell’altra partita, ci siamo passati due anni fa. Ma niente calcoli: dobbiamo vincere, punto. Non possiamo fare due cose insieme. Chiaro, informeremo i ragazzi. Come ho già detto il morale è buono, a me basta poco per risollevarmi e devo trasmettere questo anche ai ragazzi. Ma dagli sguardi vedo che loro vorrebbero giocare già oggi”.

Infine, chiusura sulla possibile formazione: “Non penso di cambiare tanto, considerando gli infortuni di Bonifazi e Orsolini e la squalifica di Zaniolo. Ma aspetto l’allenamento e la nottata. Abbiamo adottato diverse soluzioni, dipenderà dalla partita che vogliamo fare: io l’ho già spiegato alla squadra, domani lo vedrete. Pellegrini trequartista? Lorenzo è duttile, se vorrò giocare in quel modo è una soluzione possibile”.

Belgio Italia streaming live | Le parole di Moise Kean

Anche Moise Kean, attaccante della Nazionale Under 21 e della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro il Belgio.

“Noi siamo motivati al 100 per cento – ha detto il calciatore -, la partita con la Polonia è finita e ora pensiamo solo al Belgio. La mia esperienza con la Juventus sicuramente mi serve molto per partite come queste. E vestire la maglia azzurra darà una motivazione in più”.

Alla domanda se si tratti della partita più importante della sua giovane carriera, Kean ha risposto di sì: “Direi che è una delle partite più belle. Speriamo di fare un ottimo risultato, il Belgio è una grande squadra ma noi siamo consapevoli della nostra forza. Sarebbe bello poter segnare. Io però sono sempre stato abituato a mettere la squadra davanti ed è quello che farò domani. Giocheremo per noi e per il Paese, sarà bello avere il supporto di così tanta gente”.