Villa Ada Incontra il Mondo 2019 | Line-up | Biglietti

“Nulla si sa, tutto s’immagina”: con queste parole si inaugurerà la stagione 2019 di Villa Ada Incontra il Mondo.

Dal 18 giugno al 5 agosto quarantanove giorni di programmazione no stop su due palchi che animeranno la bellissima cornice di Villa Ada: il Main stage e il Mini Dada, quest’ultimo nell’area a ingresso gratuito.

La XXVI edizione sotto l’egida di Dada srl e ARCI Roma si colloca all’interno del programma dell’Estate Romana promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale, in collaborazione con SIAE.

Il festival anche quest’anno sposa tematiche importanti come pace, multiculturalità e sostenibilità ambientale.

Villa Ada Incontra il Mondo 2019 | Incontri

Come ogni edizione Villa Ada – Roma incontra il mondo non è solo musica, grazie a un’articolata programmazione nel “D’Ada Park” dove saranno coinvolte alcune prestigiose realtà associative nazionali e capitoline, tra cui Mediterranea – Saving Humans.

Durante il festival verranno presentati panel su quattro diverse tematiche: migranti, conflitti, ambiente e donne, co-organizzati da Arci Roma rispettivamente con UNHCR – Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati; Un Ponte Per… Costruiamo ponti non muri; Terra! onlus; e AIDOS – Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo – onlus.

Connessi ai temi dei panel, si inaugura inoltre un ciclo di presentazioni di libri e graphic novel che si sono saputi distinguere nell’editoria di denuncia.

Villa Ada Incontra il Mondo 2019 | Wellness

Per la prima volta spazio anche al Wellness con lezioni di meditazione, yoga e fitness; e ancora attività per bambini con il campus estivo il Giardino di Lulù e il circo della domenica pomeriggio ADA Circus.

Si conferma la collaborazione con l’Associazione Roma Sotterranea per esplorare il Bunker Savoia; APS Progetto Forti porta alla scoperta del Forte Antenne; e Studio Nero presenta due workshop sul mondo della fonia. Per il tema green, partner speciale è iRyciclo Play; e si riconferma la no profit Yourban2030, che ha raccolto grande consenso e visibilità con il suo green murales Hunting Pollution a Ostiense.

Villa Ada Incontra il Mondo 2019 | Mini Dada

Anche quest’anno torna il Mini Dada: il palco a ingresso gratuito su cui saliranno band emergenti della scena indipendente locale con concerti pensati dai circoli Arci Trenta Formiche e Poppyficio; e gli after party con le crew più di tendenza (tra i tanti: Borghetta, Scomodo, Italian Stail, Toretta).

L’area free si caratterizza con presidi di street food di qualità, degustazioni e una trattoria di pesce e cucina vegetariana dove gustare alcuni piatti tipici della cucina tradizionale italiana.

Villa Ada Incontra il Mondo 2019 | Programmazione

8 giugno GROUNDATION (USA) 19 giugno M¥SS KETA (ITA) 20 giugno GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO con NADA e ORCHESTRA DEI BRACCIANTI (ITA) 21 giugno RICCARDO SINIGALLIA (ITA) 22 giugno GIUDA + WINSTONS (ITA) 23 giugno INTO THE WILD NIGHT show (ITA) 24 giugno TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI + LUCIO LEONI (ITA) 25 giugno EUGENIO IN VIA DI GIOIA (ITA) 26 giugno GIOVANNI TRUPPI (ITA) 27 giugno MODENA CITY RAMBLERS (ITA) 28 giugno ORCHESTRACCIA (ITA) 29 giugno CARO FABER – ROMA CANTA DE ANDRÈ (ITA) 30 giugno CARO LUCIO – ROMA CANTA BATTISTI (ITA) 1 luglio GIOVANNI LINDO FERRETTI (ITA) 2 luglio I HATE MY VILLAGE + ZU (ITA) 3 luglio TINARIWEN (MALI) 4 luglio DATA IN AGGIORNAMENTO

Villa Ada Incontra il Mondo 2019 | Line-up

5 luglio OTTO OHM (ITA) 6 luglio BANDABARDÒ (ITA) 7 luglio MASSIMO VOLUME + GIARDINI DI MIRÒ (ITA) 8 luglio GARBAGE (USA) 9 luglio dEUS (BELGIO) 10 luglio GIORGIO POI (ITA) 11 luglio HOOVERPHONIC (BELGIO) 12 luglio GOD IS AN ASTRONAUT + MONO (IRLANDA) 13 luglio CARAVAN PALACE (FRANCIA) 14 luglio CANOVA + FULMINACCI (ITA) 15 luglio NOUVELLE VAGUE (FRANCIA) 16 luglio “MENTRE RUBAVO LA VITA” GIOVANNI NUTI E MONICA GUERRITORE CANTANO ALDA MERINI 17 luglio RIVAL SONS (USA) 18 luglio MADELEINE PEYROUX (USA) 19 luglio NEW YORK SKA JAZZ ENSEMBLE (USA) 20 luglio COMA_COSE (ITA) 21 luglio DATA IN AGGIORNAMENTO 22 luglio THE LIBERATION PROJECT (RSA) 23 luglio CLAVDIO (ITA)

Villa Ada Incontra il Mondo 2019 | Concerti

24 luglio CALEXICO + IRON WINE (USA) 25 luglio DATA IN AGGIORNAMENTO 26 luglio GRUPO COMPAY SEGUNDO DE BUENA VISTA SOCIAL CLUB (CUBA) 27 luglio QUASI//FINLEY (USA//ITA) 28 luglio NU GUINEA (ITA) 29 luglio LATTE E I SUOI DERIVATI (ITA) 30 luglio JAMES SENESE NAPOLI CENTRALE (ITA) 31 luglio BOHEMIAN SIMPHONY – THE QUEEN ORCHESTRA (ITA) 1 agosto EASY STAR ALL-STARS (GIAMAICA/USA) 2 agosto DATA IN AGGIORNAMENTO 3 agosto DATA IN AGGIORNAMENTO 4 agosto DATA IN AGGIORNAMENTO 5 agosto DATA IN AGGIORNAMENTO

Villa Ada Incontra il Mondo 2019 | Dove

VILLA ADA – via di Ponte Salario 28 – Roma

Dalle ore 21.30 a 00.30 concerti main stage (area a pagamento)

Villa Ada Incontra il Mondo 2019 | Info

Sito web: https://www.villaada.org/

Mail: info@villaada.org

Info line su WhatsApp 344 0712915

Tiziano Ferro annuncia tutte le date del suo tour negli stadi nel 2020 | VIDEO

Ligabue pronto a partire con lo “Start Tour”: tutto quello che c’è da sapere sulle date 2019

Torna l’Umbria Jazz 2019: appuntamento dal 12 al 21 luglio a Perugia