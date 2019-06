Le incredibili immagini della grandinata di oggi a Torino | FOTO

Torino grandinata solstizio estate

Un inizio di estate difficile sotto il cielo di Torino. Sulla città nel pomeriggio del 21 giugno si è abbattuto un violento temporale, accompagnato da una grandinata e da forti raffiche di vento.

Completamente in tilt la circolazione automobilistica, tanto che grandine e pioggia hanno costretto alla chiusura del traffico il sottopasso di corso Regina Margherita, all’altezza di Porta Palazzo. Traffico congestionato in tutta la città, con code importanti in corso Cairoli e traffico interrotto in corso Re Umberto, a causa della caduta di un albero.

Anche la metro ha subito le conseguenze del maltempo. Chiuse le banchine della metro di alcune stazioni, a causa dell’allagamento della zona destinata all’attesa dei passeggeri.

Ma non solo Torino: il maltempo sta colpendo violentemente su tutta la regione. In particolare, le piogge hanno colpito il nord ovest della regione, dove una perturbazione di origine atlantica allontana il sereno.

Torino grandinata solstizio estate | Le testimonianze social

La situazione al momento è monitorata dall’Agenzia regionale per la Protezione ambientale, che ha emanato l’allerta gialla almeno fino a sabato 22 giugno. Sui social si sono moltiplicati foto e video che hanno testimoniato la bomba d’acqua e grandine che si è abbattuta sulla città.

Solstizio d’estate 2019: oggi il giorno più lungo dell’anno